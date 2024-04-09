Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bayram Ziyaretlerinde Bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in Valilikte düzenlediği bayramlaşma programının yanı sıra Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek bayram tebriğinde bulundu.

Öncelikle Kayseri Valiliği'nde Vali Gökmen Çiçek ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan Büyükkılıç, sonrasında ise şehit yakınlarını unutmayarak Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ni ziyaret etti ve bayramlarını kutladı. Büyükkılıç daha sonra ise kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasında görev üstlenen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarete bulunarak güvenlik güçleri ile bayramlaştı. Başkan Büyükkılıç en son ise 'dua kaynağı, şehrin bereketi' diye nitelediği yaşlı çınarların yaşadığı Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ni ziyaret etti ve onlarla bayramlaştı.

Valilikte gerçekleştirilen bayram kutlamasına, Vali Gökmen Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP İl Başkanı Seyit Demirezen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, rektörler ve il protokolü katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Vali Gökmen Çiçek, birlik beraberliğe vurgu yaparak, bayramların da buna vesile olduğunu dile getirdi. Huzurlu bir bayram olmasını temenni eden Çiçek, seyahat eden vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bayramların adeta birlik, beraberlik ve huzurun simgesi olduğunu ifade ederek, Ramazan Bayramı'nı herkesin güldüğü, sevinç içerisinde olduğu, mutlu bir şekilde sevdikleri ile beraber olduğu müstesna bir gün olarak niteledi.

Şehit ve Şehit Yakınları Bayramda Unutulmadı

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyet, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği'ne de ziyarette bulunarak bayramlarını tebrik etti. Ziyarette günün anısına toplu hatıra fotoğrafı da çekinildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ziyaret

Şehrin huzur ve güvelik noktasındaki önemli kuruluşları olan ve gece gündüz demeden görevleri başında asayişi temin eden İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne de bayramlaşma ziyareti gerçekleştiren Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyet, personel ile tek tek bayramlaştı.

Büyükkılıç, Huzurevi Sakinlerini 'Dua Kaynağı ve Şehrin Bereketi' Olarak Niteledi

Huzurevi sakini yaşlı çınarları 'bizim dua kaynağımız, şehrimizin bereketine vesile olan' diye niteleyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, huzur içerisinde daha nice bayramlara ulaşma temennisinde bulunarak, "Sizler bizim için çok çok önemlisiniz ve bizim dua kaynağımızsınız" diye konuştu.

Vali Gökmen Çiçek ise yaşlı çınarlara hitaben onlarla bir arada olmanın, bayramlaşmakta olduklarının kendileri için büyük mutluluk olduğunu ifade ederek, Huzurevi'ni her gördüklerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Bayramlaşma programında yaşlı çınarlara da mikrofon tutulurken Huzurevi sakinleri de bayramlaşma ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ve dua ettiler.

Başkan Büyükkılıç Huzurevi ziyaretinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak dua etti, Huzurevi sakinlerine ve çalışanlarına karanfil dağıttı. - KAYSERİ