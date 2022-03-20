Başkan Çetin özel çocuklarla buluştu - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Biz de Varız Derneği'nin Mola Evi'nde düzenlediği etkinlikte özel çocuklarla buluştu.

Başkan Çetin, tesise geldiğinde tüm özel çocuklarla tek tek selamlaştı, hal hatır sordu. Burada konuşan Başkan Çetin, Mola Evi projesinin sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla hayata geçtiğini söyledi. Bu anlamda kurulmuş Türkiye'ye çok fazla tesis olmadığını anlatan Çetin, "Bildiğim kadarıyla Antalya'da ve Büyükşehir Belediyesinin Adana'da açtığı Mola Evleri var. Bizimki özellikleri itibariyle daha kapsamlı bir tesis" dedi.

Başkan Çetin şöyle devam etti:

"Burası sizin için yapıldı. Siz büyük bir fedakarlıkla çocuklarınıza bakıyorsunuz. Biz de size biraz yardımcı olmak istedik. Haftanın iki günü uzmanlarınıza çocuklarınızı emanet edebilirsiniz. Bu tesisi biz yaptık ama sizin için yaptık. Burası sizlerin hizmetinde ve emrindedir."

Biz de Varız Derneği Başkanı Esin Parlak da, Başkan Soner Çetin'e teşekkür ettiği konuşmasında, "Emsalleri var ama bu kadar güzel bir tesis ve donanımlı bir kadro yok. Adana'ya böyle bir tesis kazandırdığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Adana Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri Başkan Soner Çetin'e, bu alanda yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Etkinlikte Başkan Soner Çetin ve konuklar birlikte pasta kesti. Ardından Muhammed Arda isimli özel çocuk bağlama çalarak türkü söyledi. Başkan Çetin de Muhammed Arda'ya eşlik edince ortaya güzel görüntüler çıktı. - ADANA