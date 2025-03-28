Başkan Çolakbayrakdar İftar Programında Gençlerle Buluştu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar programında gençlerle bir araya geldi. Programda, gençlerin sorularını yanıtlayan ve onlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin geleceğe dair umutlarını ve vizyonlarını dinleyerek onlara her zaman destek olacaklarını belirtti.

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki Sinan Kütüphanesi'nde düzenlenen programa, Başkan Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi İsmail Enes Menevşe, Kocasinan Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Kıygı ve çok sayıda genç katıldı. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Çolakbayrakdar, onlara geleceğe ümitle baktığını ifade ederek, geçmişi olan bir medeniyetin evlatları olarak Türkiye Yüzyılı Kocasinan'ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarına ve dünyada ses getirecek çalışmalar yapacaklarına inandığını söyledi.

"Gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz"

Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Gençlerimizin hayatlarına dokunarak, evlatlarımızı geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlıyoruz. Türkiye, artık 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye, birçok alanda yerli ve milli teknoloji üretimi yapan ve bu alanlarda söz sahibi olan bir ülke oldu. Bundan dolayı gençlerimize daha çok ihtiyacımız var. Türkiye'nin ve dünyanın böyle üretken gençlere ihtiyacı var. Artık güçlü bir Türkiye var ve dünya çapında söz sahibi. Belediye olarak farklı ve ufuk açan projelere imza atıyoruz. Özellikle gençlerin rakipleri, aynı şehir ve ülkedeki gençler değil, dünyadaki tüm gençlerdir. Gençlerimizin, dünyadaki gelişmeleri aşmak için kendilerine hedefler koyması gerekiyor. Çünkü siz, geçmişi olan bir medeniyetin evlatlarısınız. Söyleyecekleriniz, sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getirecek. Bu şuur ve donanımla daha çok şey yapacağınıza inanıyoruz. Biz, sizlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda daha güzel hizmetler yapacağımıza sonsuz inanıyoruz. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Unutmayın ki sizlere verilen destek, Türkiye'ye ve bu millete yapılmış bir hizmettir. Gençlerimizle birlikte Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için çalışıyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel bir Türkiye ve Kayseri bırakabilmek için çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. - KAYSERİ