Başkan Çolakbayrakdar\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; "Aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos'ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Milletimiz, her seferinde tarihimizi şanlı zaferlerle donatmıştır. Aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüşünün ardından, 30 Ağustos'ta bu toprakları bize vatan yapan son zaferin altına imzasını atmıştır. Milletimiz, çok zor şartlar altında birlik ve beraberlik sayesinde kazandığı Kurtuluş Savaşı'yla barış ve huzur ortamını korumaya devam etmektedir. Düşmana karşı 104 yıl önce nasıl mücadele ettiysek, bugün de aynı mücadeleyi verme kararlılığı ile vatandaşlarımızın, Misak-ı Milli sınırlarımızın ve hatta İslam dünyasının güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."