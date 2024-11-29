Başkan Dursun Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Başkan Dursun Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Başkan Dursun Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek gençlerin fikirlerini aldı ve onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Dursun, gençlerin projelerdeki önemine vurgu yaptı.

29.11.2024 17:28  Güncelleme: 17:29
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi öğrencileri ile hayata dair keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun; ilçede yapılacak olan çalışmalar için de gençlerin fikrini aldı.

Genç nüfusun yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi'de gençleri önemseyen, onların fikirlerine değer veren bir anlayışla hareket eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, her fırsatta gençlerle bir araya geliyor.

Bu kez Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırlayan Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Dijital İletişim Merkezi'nde gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Başkan Dursun; ilçede yapılacak olan çalışmalar için gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Sadece şehre dair değil, hayata dair birçok paylaşıldığı programdan gençler de büyük keyif aldı.

"Gençler bizim her şeyimiz"

Belediye olarak gençlere değer verdiklerini, gençler odaklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "Gençlik buluşmaları benim için çok kıymetli. Burada bir Başkan olarak değil; bir büyüğünüz, bir abiniz, bir arkadaşınız olarak bulunuyorum. Keyifli sohbetlerimiz sayesinde ben de her defasında sizlerden yeni şeyler öğreniyorum. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Sizin fikriniz bizler için çok değerli. Şehrimizi ileri taşımak istiyorsak, beraber hareket etmeli, yapılacak çalışmaları da bu doğrultuda gerçekleştirmeliyiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Dursun Gençlerle Buluşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

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