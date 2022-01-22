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Başkan Erdoğan: "Ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor" - Son Dakika

Başkan Erdoğan: "Ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor"

22.01.2022 13:25
Başkan Erdoğan: "Ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor"

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadelede dur durak bilmeden 24 saat esaslı çalıştıklarını kaydetti.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadelede dur durak bilmeden 24 saat esaslı çalıştıklarını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta Salı gününden itibaren etkili olan ve son 20 yılın en çetin kış şartlarının yaşandığı Adıyaman'da İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çok geniş bir yol ağına sahip olduklarını belirterek, il genelinde 75 araç ile köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Adıyaman genelinde 452 köy, 513 mezramız bulunuyor. Salı günü başlayan ve neredeyse tüm yerleşim yerlerinin yolunu kapatan kar ile ekiplerimizin mücadelesi sürüyor. Bu gün itibariyle 141 köy, 464 mezramızın yolu kapalı olup, yol açma çalışmalarımız sürüyor. Son 20 yılın en çetin kışının yaşandığı kentimizde ekiplerimiz 75 iş makinesi çalışmalarına devam ediyor. Yerleşim yerlerinin tamamının en kısa sürede ulaşım sağlaması için var gücümüzle çalışacağız" dedi. - ADIYAMAN

Başkan Erdoğan: Ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor

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Meclis Başkanı, Adıyaman, Tragger, Salı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: "Ekiplerimiz 24 saat esaslı çalışıyor" - Son Dakika
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