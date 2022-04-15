Başkan Ergün, Türk Kızılay'ını ağırladı - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanlığı'na seçilen Atilla Efendioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün, Türk Kızılay'ının yürüttüğü insani yardımlarla yalnız Türkiye'de değil, dünyada ön plana çıkan bir kuruluş olduğunu belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Atilla Efendioğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında konuk etti. Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanlığı'na seçilen Atilla Efendioğlu ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Güzel bir hizmet. Kızılay sadece Türkiye'de değil, yaptığı hizmetlerle dünyada ön plan çıkan bir kuruluş. Allah razı olsun. Yapanlardan, vesile olanlardan. Bu vesileyle yeni yönetime de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Başarılı hizmetlere imza atın inşallah" dedi.

Yönetim kurulu üyelerini tek tek tanıtan Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanı Atilla Efendioğlu, "Cengiz Başkanımız, Kızılay'ın yürüttüğü çalışmalarda yanımızda olan, her türlü sıkıntıda kapısını çaldığımız bir büyüğümüz, ağabeyimiz. Eksik olmasın" ifadelerinde bulundu. Konuşmaların ardından ziyaret, hediye takdimleri ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA