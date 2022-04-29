Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı

29.04.2022 17:27
Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Ramazan Bayramı öncesinde son mesai gününde personeli ile bayramlaştı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Ramazan Bayramı öncesinde son mesai gününde personeli ile bayramlaştı.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde, bayram tatili öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediye binası girişindeki parkta düzenlenen törende, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri ile birlikte, kurum personeliyle bayramlaşarak şeker ve kolonya ikram etti.

"Özlemini çektiği hizmetlere kavuşan Akdeniz değişiyor"

Bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını vurgulayan Gültak, "Kentsel dönüşüm devrimi dahil olmak üzere, uzun yıllar özlemini çektiğimiz hayata geçirilmemiş büyük projeler sayesinde Akdeniz artık değişiyor ve dönüşüyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıkladığı verilere de değinen Gültak, "Bakanlığımızın resmi verilerine göre, sadece son 4 yıl içinde Akdeniz ilçemiz, ülkemizdeki tüm ilçelerin gelişmişlik sıralamasında 20 basamak birden yükselerek 103'üncü sıraya çıkmış ve kabuğunu kırmıştır. Kısa sayılabilecek bir zaman zarfında, ilçemizi değiştirip geleceğe hazırlayan bu önemli proje, hizmet ve başarıları elde etmemizi sağlayan mesai arkadaşlarıma, Akdeniz sakinleri adına ayrıca teşekkür ediyorum. Büyüdükçe gelişen, geliştikçe daha da güzelleşen Akdeniz'de; tüm Akdeniz, Mersin ve Akdenizli hemşerilerime aileleri ve sevdikleri ile birlikte nice mutlu bayramlar diliyor, İslam Alemi ve değerli hemşerilerimin Ramazan Bayramını en içten duygularımla tebrik ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı
Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı
Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı
Başkan Gültak, personeli ile bayramlaştı

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Kaynak: İHA

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