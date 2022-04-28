Başkan Işık, halka lokma dağıttı - Son Dakika
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Başkan Işık, halka lokma dağıttı

28.04.2022 12:41
Başkan Işık, halka lokma dağıttı

Merhum Hacı Halil Demir'in adına bağışta bulunan ve Kütahya Belediyesi'nin organizasyonunda Ali Paşa Cami önü, Zafer Meydanı'nda düzenlenen iftar programında ve Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde yaklaşık 10 bin kişilik lokma dağıtıldı.

Merhum Hacı Halil Demir'in adına bağışta bulunan ve Kütahya Belediyesi'nin organizasyonunda Ali Paşa Cami önü, Zafer Meydanı'nda düzenlenen iftar programında ve Kütahya Belediyesi hizmet binası önünde yaklaşık 10 bin kişilik lokma dağıtıldı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, belediye hizmet binası önünde dağıtımı yapılan lokma tezgahının başına geçerek, kendi elleriyle vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Lokma ikramı öncesinde belediye bahçesinde gençlerle ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Işık, Kütahyalı hemşehrilerinin Kadir Gecelerinin mübarek olmasını temenni etti.

Başkan Işık, "Mübarek Kadir Gecesi akşamında, Merhum Hacı Halil Demir adına bağışta bulunan ailesi ve Belediyemizin organizasyonunda önce Ali Paşa Cami önünde, sonrasında Kütahya Belediyemiz ve Kütahya Valiliğimizle birlikte organize ettiğimiz iftar programı ile teravih namazı sonrasında belediyemiz bahçesinde lokmalarımızı dağıttık. Rabbim dualarımızı ve hayırlarımızı kabul etsin. Merhum Halil Demir'e Allah'tan bir kez daha rahmet diliyor, ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Emeği geçenlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Işık, lokma tezgahında vatandaşlara lokma dağıtarak, kadir gecelerini tebrik etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Işık, halka lokma dağıttı - Son Dakika


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