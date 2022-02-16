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Başkan Mustafa Işık: "Gençlerimize pusula oluyoruz" - Son Dakika

Başkan Mustafa Işık: "Gençlerimize pusula oluyoruz"

16.02.2022 13:45
Başkan Mustafa Işık: "Gençlerimize pusula oluyoruz"

Gürsu Belediyesi gençlerin geleceğine ışık olmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi gençlerin geleceğine ışık olmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Eurodesk Gönüllü Akademisi" nin ikincisi gerçekleştiriliyor. Eurodesk Gönüllü Akademisi'nde eğitim alacak gençler; Avrupa Birliği erasmus ve gençlik projelerine ücretsiz katılım hakkı kazanırken, proje yazma ve yürütme eğitimleri, kariyer yönetimi ve network fırsatları, uzman mentörler sayesinde sektörel teknik eğitimler, girişimcilik ve dijitalleşme konularında gelişmeleri takip etme olanakları elde etmiş olacak. Gençler bütün bunların yanında düzenlenecek seminerler, sunumlar, fuarlar, gençlik kampları, festivaller ve konserlerle sosyalleşme imkanı da bularak gelişimlerine ivme katacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak gelişimlerini sağlamaları yönünde önemli projeleri hayata geçirdik. Bu hedefle oluşturduğumuz Eurodesk Temas Nokta'mızla, gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları yolunda önlerine çıkacak tüm aşamaları bilinçli ve hazırlıklı olarak karşılamalarını sağlamak için eğitimlerimizle ve uygulamalarımızla yanlarında oluyoruz. Gençlerimizin yürüyecekleri yolda pusulaları olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üç aylık program şeklinde uygulanacak Eurodesk Gönüllü Akademisi sonunda düzenlenecek sınavla sertifika alma hakkı kazanacak gençler Gürsu Belediyesi Eurodesk Temas Noktası'nca gerçekleştirilen faaliyetlerde bulunarak gelişimlerini sürdürmeye devam etme olanağı bulacak.

Gürsu Belediyesi 2. Eurodesk Gönüllü Akademisi'ne yapılan 1500 başvuru arasından yapılan değerlendirmeyle seçilen 476 genç, Gürsu Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törenle, hibrit eğitim metodu ile verilecek eğitimlere başladı. Yüz Yüze ve online olarak yapılacak eğitimler, Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nin de desteğiyle gerçekleştirilecek.

"Eurodesk Gönüllü Akademisi" nin tanıtım ve kurumsal vizyonu hakkında gençleri bilgilendiren Gürsu Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yıldırım, gençlerden çok umutlu olduklarını belirterek, gençlerin heyecanının yaptıkları hizmetlerdeki motivasyonlarını arttırdığını vurguladı.

Eğitimler, 17-18 Şubat tarihlerinde, 13.00-17.00 saatleri arasında, Uludağ Üniversitesi İİBF'nin Bordo Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programla devam edecek. - BURSA

Başkan Mustafa Işık: Gençlerimize pusula oluyoruz
Başkan Mustafa Işık: Gençlerimize pusula oluyoruz
Başkan Mustafa Işık: Gençlerimize pusula oluyoruz
Başkan Mustafa Işık: Gençlerimize pusula oluyoruz

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Avrupa Birliği, Mustafa Işık, gençlik, Gürsu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Mustafa Işık: 'Gençlerimize pusula oluyoruz' - Son Dakika


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