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Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika

Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi

04.01.2022 16:45

Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: "Pamukkale'miz en güzelini hak ediyor" Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesinde devam eden üstyapı...

Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki:

"Pamukkale'miz en güzelini hak ediyor"

DENİZLİ - Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli tarihindeki en büyük yol ihalelerinden biri olan Anafartalar ve Dokuzkavaklar Mahallesinde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka mahallelerinin ardından Anafartalar ve Dokuzkavaklar mahallelerinde başlayan üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. 306 sokakta ve 420 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan sıcak asfalt ile beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Anafartalar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Avni Örki, üstyapı çalışmalarının başladığı sokakları tek tek gezerek hem çalışanlarla hem de vatandaşlarla sohbet etti. Pamukkale Belediyesinin üstyapı çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Pamukkale'miz en güzelini hak ediyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, devam eden üstyapı çalışmalarının 2022 yazına doğru ciddi oranda tamamlamış olmayı hedeflediklerini belirterek; "Anafartalar Mahallemizin güzel insanları ile birlikteyiz. Açıkçası adımımızı attığımız andan itibaren bizleri bütün tatlı diliyle, güler yüzüyle, sıcakkanlılığıyla karşılayan bütün mahalle halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Burada aylardır süren bir takım altyapı çalışmaları vardı. Şu anda geldiğimiz noktada Rabbime binlerce kez hamdolsun artık üstyapı yani yol çalışmaları, kaldırım çalışmaları başlamış durumda. Biz ilçe genelinde dünya standartlarının üzerinde bir performansı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, yaptığımız yollar onlarca yıl boyunca vatandaşlarımız tarafından kullanılsın. Küçücük çocuklarımız büyüdüklerinde, çoluk çocuğa karıştıklarında dahi bu yolları kullanmaya devam etsinler. Denizli'miz, Pamukkale'miz her şeyin en güzelini hak ediyor. Bizim de hedefimiz bu bölgelerde tarihi bir hizmet olarak ifade ettiğimiz bu hizmetimizin en güzelini icra etmek. Hem Dokuzkavaklar'da hem de Anafartalar'da çalışmalara iki ayrı bölgeden başladık. Bize teslim edilmiş olan bütün o altyapısı bitmiş olan yerlerde bu yaza doğru çalışmalarımızı çok ciddi bir oranda tamamlamış olmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız her iki mahallemizdeki vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi

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Avni Örki, Pamukkale, Denizli, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Örki üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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