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Başkan Özcan'dan gazeteciler için anlamlı talep - Son Dakika

Başkan Özcan'dan gazeteciler için anlamlı talep

08.01.2022 13:22
Başkan Özcan'dan gazeteciler için anlamlı talep

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Nazilli'de gazeteci olup mesleğini yapamayan, okulunu bitirip farklı işler yapmak zorunda kalan ve ekonomik nedenler yüzünden işsiz bırakılan gazeteci ve sektör çalışanlarının tespit edilerek sorunları ve...

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Nazilli'de gazeteci olup mesleğini yapamayan, okulunu bitirip farklı işler yapmak zorunda kalan ve ekonomik nedenler yüzünden işsiz bırakılan gazeteci ve sektör çalışanlarının tespit edilerek sorunları ve taleplerinin belirlenmesini istedi.

Üniversite mezunu olup en çok işsiz kalan kesimin gazeteciler olduğuna da işaret eden Özcan, "Birçok gazeteci kardeşimizin, arkadaşımızın iş bulamadıkları için farklı mesleklerle ayakta durmaya çalıştıklarını görüyor ve yaşıyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü yaklaşırken, bizde Nazilli'mizde çalışamayan gazetecilerimizi tespit ederek, sosyal belediyecilik sorumluluğunda sahip çıkmamız gerekir düşüncesi ile hareket ederek onların sorun ve taleplerinin tespitini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Özcan, Nazilli Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne verdiği talimat ile Nazilli'de gazeteci olup mesleğini yapamayan, okulunu bitirip farklı işler yapmak zorunda kalan ve ekonomik nedenler yüzünden işlerine son verilerek işsiz kalan gazetecilerin tespit edilerek sorunlarının ve taleplerinin belirlenmesini istedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlikte en yüksek ikinci oranın gazetecilik alanında olduğunun altını çizen Başkan Özcan, "Biz Nazilli'mizde gazeteci olup da mesleğini yapamayan, üniversiteyi bitirmiş ya da bu meslek sektörü üzerine eğitimlerini tamamlamalarına rağmen işsiz kalmış kaç gazetecinin ve özellikle de kaç tane genç kardeşimizin olduğunu bilmek öğrenmek istedik. 2018 yılında başlayan ekonomik kriz ve hemen ardından yaşanan Pandemi sürecinde gazetelerin, gazetecilerin ve sektör çalışanlarının birinci derecede etkilediğini biliyor ve görüyoruz. Gazeteci ve bu sektörün farklı alanlarında çalışan arkadaşlarımızın, gece gündüz demeden fedakarca, içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen kamuoyunun haber almasını sağlamaktan başka bir dertlerinin olmadığını da biliyoruz. Ulusal basının güçlü ve etkin olmasının yegane unsurunun da hepimizin bildiği gibi yerel muhabirler ve gazetecilerimizdir. Bu nedenle yerel basına destek verilmesi, işsiz kalan sektör çalışanları için en büyük fırsat olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, içinde bulunduğu zorlu şartlara rağmen kamuoyunun haber almasını sağlamak, bağımsız bir şekilde çalışarak doğru haberin peşinde gece gündüz demeden koşturmaktan başka derdi olmayan tüm gazetecilerin işsiz kalmayacağı, çalışan gazeteciler olarak günlerini kutlamalarını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Başkan Özcan'dan gazeteciler için anlamlı talep

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Kürşat Engin Özcan, Üniversite, Nazilli, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özcan'dan gazeteciler için anlamlı talep - Son Dakika


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