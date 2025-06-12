Başkan Özdemir\'den Marmarabirlik\'e Ziyaret

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Marmarabirlik'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Ziyarette Nilüfer'deki zeytin üretimini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilebilecek iş birlikleri konuşuldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız'a, yeni görevi için hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Marmarabirlik Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Şadi Özdemir'e, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Mahmut Demiröz ile Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Salih Güleç, Akın Uludağ, Ekrem Erk ve Resul Tarman eşlik etti. Görüşmede Marmarabirlik Genel Müdürü Mehmet Ertaş da hazır bulundu.

Nilüfer Belediyesi olarak tarıma büyük önem verdiklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, Marmarabirlik'in Bursa için önemli bir marka olduğunu söyledi. Nilüfer'in tarımsal üretiminde zeytinciliğin önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Bölgemizin önemli tarımsal değerlerinden biri olan zeytinciliği daha da ileriye taşımak ve üreticimize destek olmak için iş birliklerine hazırız" dedi.

Nilüfer Belediye heyetini makamında ağırlayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretleri için Başkan Şadi Özdemir ve ekibine teşekkür etti. - BURSA