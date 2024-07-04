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Başkan Özel köylerde incelemede bulundu

BURSA - Aşırı yağan yağmurlar sonrası tarımın başkenti olarak gösterilen Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ekili araziler sular altında kaldı. Yenişehir'de mısır, ayçekirdeği, fasulye ve biber gibi birçok ekili ürünlerin suları altında kaldığı görüldü.

Yağmurun şiddetini gösterdiği Koyunhisar köyünde incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Öncelikle tüm köylerimize ve ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yağmurun şiddetini gösterdiği ilk dakikalardan itibaren belediyemize bağlı ekipler muhtarlarımızı arayarak irtibata geçtiler. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız. Yağmurun dinmesi ile birlikte yapılacak olan hasar tespit çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak zararların karşılanmasında üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Koyunhisar Köyü Muhtarı Türker İleri, "Yoğun yağmur yağışı sonrasında başta köyümüz olmak üzere ilçemize bağlı birçok köyde ikili alanların suları altında kaldığını öğrendik. Belediye başkanımız Ercan Özel, köyümüze gelerek incelemelerde bulundu. Ben mağdur olan tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.