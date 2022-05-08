Başkan Özlü'den Anneler Günü jesti - Son Dakika
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Başkan Özlü'den Anneler Günü jesti

08.05.2022 14:37
Başkan Özlü'den Anneler Günü jesti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü anneler günü nedeniyle Millet Bahçesi ve İstanbul Caddesi üzerinde kadınların anneler gününü kutladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü anneler günü nedeniyle Millet Bahçesi ve İstanbul Caddesi üzerinde kadınların anneler gününü kutladı. "Annelerimize sevgi ve saygı göstermek en büyük sorumluluğumuz" diyen Başkan Özlü, çiçek hediye etti.

Anneler gününde Başkan Faruk Özlü beraberinde Kent Konseyi Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Kadın ve Gençlik Meclisi ile birlikte şehir turu atarak anneler gününü kutladı. İstanbul Caddesi ve Millet Bahçesi üzerinde Başkan Özlü ve beraberindekiler kadınlara karanfil hediye ederek bu özel günlerini kutladı.

Başkan Özlü; "Sabrı ve şefkati ile kendilerini evlatlarına ayıran tüm annelerimizin anneler gününü kutlamak için bugün Kent Konseyi Meclisimiz ile birlikte annelerimiz ile buluştuk. Yaşamımızın her anında çok büyük emekleri olan, bizleri bu günlere getiren annelerimizin hakkını ödememiz mümkün değil. Onlar için en güzel hediye sevgi ve saygı göstererek yalnız olmadıklarını göstermek. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, ahirete intikal eden tüm annelerimizi saygı ve minnetler anıyor, hayatta olanlara ise sağlıklı bir yaşam diliyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Başkan Özlü'den Anneler Günü jesti
Başkan Özlü'den Anneler Günü jesti

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İstanbul Caddesi, Kent Konseyi, Faruk Özlü, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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