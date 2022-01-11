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Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu - Son Dakika

Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu

11.01.2022 12:33
Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mutfak Sanatları Merkezinde yerel ve ulusal basın temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mutfak Sanatları Merkezinde yerel ve ulusal basın temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Buluşmada konuşan Başkan Özlü, yerel basın çalıştayı yapmak istediklerini kaydetti.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da basın mensuplarıyla bir araya gelen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yerel basının sorunlarının konuşulacağı bir çalıştay yapmak istediklerini paylaştı. Basın mensuplarıyla olan akşam yemeğine AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin de katıldı.

Gazetecilerin yağmur çamur demeden, gece gündüz alın teri ile çalıştıklarını ve halk ile kamu arasında köprü görevini yerine getirdiğini söyleyen Özlü, " Yerel basınımızın zor şartlar altında çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Sizler hem bizim gözümüz kulağımız hem de sorumluluklarımızı hatırlatan bir güçsünüz. Bu çerçevede bizimle her zaman iletişime geçerek yaptığımız çalıştığımız çalışmalar hakkında birinci ağızdan bilgi alabilirsiniz" dedi.

"Yerel basın çalıştayı yapalım"

Başkan Özlü, yerel basın mensuplarının birçok sorunla boğuştuğunu söyleyerek, "Hep birlikte bir yerel basın çalıştayı gerçekleştirelim. Hem Düzce'mizin sorunlarını ve yapılması gerekenleri masaya yatıralım hem de basın mensuplarımızın sorunlarını çözmek için ortak akıl yürütelim. Sizlerden bu konuda destek bekliyorum. İsterseniz ulusal gazetecileri de çalıştaya davet edebiliriz. Burada takdir sizindir" ifadelerinde bulundu.

Mutfak Sanatları Merkezinde düzenlenen programın sonunda Başkan Özlü davetliler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - DÜZCE

Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu
Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu

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Gazeteciler Günü, Faruk Özlü, Düzce, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü gazeteciler ile buluştu - Son Dakika


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