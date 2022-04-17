Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi

17.04.2022 15:02
Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Etkinlik Alanı'nda binlerce gence iftar programı düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarafından Bahçeşehir Etkinlik Alanı'nda binlerce gence iftar programı düzenlendi. İftar programına ev sahipliği yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferini bu akşam birbirinden güzel, pırlanta gibi gençlerimizle yaşadık" dedi.

Her fırsatta gençlerle bir araya gelen ve onların görüşlerini alan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayı dolayısıyla büyük çoğunluğunun üniversite öğrencisi olduğu gençlerle iftar açtı. Bahçeşehir Etkinlik Alanı'nda Düzce Belediyesi Kültür İşleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüklerinin organize ettiği Gençlik İftarına öğrenciler başta olmak üzere Düzceliler, yabancı uyruklu üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Gençlik İftarına siyasi partilerin gençlik kolları başkanları da katıldı. İftar sonrası genç başkanlar ile hasbihal eden Özlü, bundan sonra daha sık bir araya geleceklerini ifade etti.

Bahçeşehir Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Gençlik İftarı öncesinde gençlere hitap eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "İki yıldan bu yana pandemiden dolayı toplu iftar tertip edemedik. Kısmen de olsa pandeminin bitmesinin ardından gençlere iftar yemeği düzenledik. Bu akşam sizleri burada görmekten dolayı çok memnunum. İftar akabinde kıymetli bir sanatçımız sizlerle birlikte olacak. Hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah Kabul etsin" ifadelerinde bulundu.

Gençlik iftarına katılan gençler ise etkinliğin birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ve ilk defa böyle kalabalık bir iftar yemeğine katıldıklarını ifade ettiler.

İftar yemeğinin ardından gençlerin olduğu masaları tek tek ziyaret eden Özlü, onlarla birlikte dilek balonu da uçurdu. - DÜZCE

Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi
Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi
Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi
Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi
Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi

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Düzce Belediyesi, Bahçeşehir, Düzce, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özlü yüzlerce gençle iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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