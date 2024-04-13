Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, üçüncü dönemine başladı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; mazbatasını alarak belediye başkanlığında üçüncü dönemine resmen başladı. Öztürk; bu yeni dönemi 'Mimarlık Dönemi' olarak adlandırarak kentin geleceğine yön verecek yeni projelerle dolu bir sürece işaret etti.
Yahyalı İlçe Seçim Kuruluna AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, meclis üyeleri ve partililer ile birlikte giden Başkan Esat Öztürk, mazbatasını alarak Kadın ve Gençlik Merkezine geçti. Burada tebrikleri kabul eden Başkan Esat Öztürk, vatandaşlara hitap etti. Başkan Esat Öztürk; "Tevazu, samimiyet ve gayretle 10 yıl yürüttüğümüz belediye başkanlığı görevini bu dönemde de aşkla yürütmeye gayret edeceğiz. Hemşehrimiz hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar 36 bin kardeşimizi bağrımıza basıyoruz. Çünkü hepimiz biriz, beraberiz ve hep birlikte Yahyalı'yız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyen bir peygamberin ümmetiyiz" dedi. Konuşmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'a ve Ak Parti Yahyalı İlçe Teşkilatına teşekkür eden Başkan Esat Öztürk; "Yahyalı'nın potansiyelini ve değerini ortaya çıkarmak, ilçemizi daha da ileriye taşımak için 'Mimarlık Dönemi'ni başlattık. Hazırladığımız 70 yeni projeyle ilçemizi daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha modern bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde de aynı birlik ve beraberlikle, hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için çalışacağız. Yahyalı'nın geleceği için birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam. Yeniden, bize verdikleri destek ve güvenden dolayı sizlere teşekkür ediyor, bu yeni dönemde birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Burada vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Öztürk, son olarak Yahyalı Belediyesi'ne geldi. Burada belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Öztürk, başkanlık makamına geçerek yeni dönemine başladı. - KAYSERİ
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31 Mart yerel seçimlerinde Doğanşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Bayram mazbatasını alarak göreve başladı. Bayram, devir teslim töreni sonrası görevine başladığını açıkladı.
Ardahan'da CHP'li Faruk Demir'in seçimi kazandığı ancak AK Partili Yunus Baydar'ın seçim sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi.
31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre yüzde 3.77'lik oy oranıyla 6. olan İYİ Parti'de peş peşe yaşanan istifalar dikkat çekerken Akşener'in karşısına çıkacak ilk aday da belli oldu. Partinin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. Partideki son istifalarda kongre vurgusu öne çıkarken Akşener'in parti liderliğinde ısrar edeceği öne sürülüyor.
31 Mart Yerel seçimlerinde Altınova Belediye Başkanlığını kazanan Yasemin Fazlaca, mazbatasını alarak görevine başladı. Fazlaca, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Altınova'ya hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.
İstanbul'da yerel seçimlerle ilgili itiraz süreci devam ederken, CHP adaylarının önde bitirdiği Gaziosmanpaşa ve Beykoz'da yeniden sayım süreci başladı. AKP'nin itirazı sonucu Beykoz'da yeniden sayım başlarken, CHP de Arnavutköy, Ümraniye ve Fatih ilçeleri için İl Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na giderek, 'Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz' dedi.
Yerel seçimlerde seçilen Koray Kıraç, mazbatasını aldıktan sonra görevine başladı. Devir teslim töreni gerçekleştirildi.
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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, seçimlerin ardından mazbatasını alarak resmi olarak göreve başladı. Tuncer, Mezitli'yi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için çalışacaklarını belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, itirazların bugün kurulda görüşüleceğini ve Van Büyükşehir Belediyesi seçimine ilişkin alınan kararın da bugün yazılacağını söyledi. Türkiye geçen hafta sonu yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti. Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, 'Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak' açıklamasında bulundu. - ANKARA
Hatay'da yaşayan Hilda Cöcen Koku, yerel seçimlerde 5 erkek rakibine karşı verdiği kıyasıya mücadeleyi en yakın rakibine 300 oy fark atarak 1. sırada bitirdi. Pirireis Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar oldu.
Erzurum'un turizm açısından önemli merkezlerinden Tortum ve Uzundere ilçesindeki projeler, Vali Mustafa Çiftçi tarafından değerlendirildi. Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Vali Çiftçi'ye, 2025 Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında Tortum ve Uzundere vadilerinde doğa sporlarının canlandırılması için uygulanabilecek projeler hakkında bilgi verdi.
CHP'nin 31 Mart Yerel Seçim zaferinin ardından ilk MYK toplantısında yeni dönem yol haritası belirlendi. Seçim sonuçları değerlendirildi ve sonuçlara itiraz edilen bölgelerdeki gelişmeler ele alındı. CHP kurmayları, öncelikli gündemin ekonomi olacağını ve 4 yıl boyunca sahada aktif çalışma yürütüleceğini belirtti.
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