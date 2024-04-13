Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, üçüncü dönemine başladı

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Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; mazbatasını alarak belediye başkanlığında üçüncü dönemine resmen başladı. Öztürk; bu yeni dönemi 'Mimarlık Dönemi' olarak adlandırarak kentin geleceğine yön verecek yeni projelerle dolu bir sürece işaret etti.

Yahyalı İlçe Seçim Kuruluna AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş, meclis üyeleri ve partililer ile birlikte giden Başkan Esat Öztürk, mazbatasını alarak Kadın ve Gençlik Merkezine geçti. Burada tebrikleri kabul eden Başkan Esat Öztürk, vatandaşlara hitap etti. Başkan Esat Öztürk; "Tevazu, samimiyet ve gayretle 10 yıl yürüttüğümüz belediye başkanlığı görevini bu dönemde de aşkla yürütmeye gayret edeceğiz. Hemşehrimiz hangi partiye oy vermiş olursa olsunlar 36 bin kardeşimizi bağrımıza basıyoruz. Çünkü hepimiz biriz, beraberiz ve hep birlikte Yahyalı'yız. Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diyen bir peygamberin ümmetiyiz" dedi. Konuşmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy'a ve Ak Parti Yahyalı İlçe Teşkilatına teşekkür eden Başkan Esat Öztürk; "Yahyalı'nın potansiyelini ve değerini ortaya çıkarmak, ilçemizi daha da ileriye taşımak için 'Mimarlık Dönemi'ni başlattık. Hazırladığımız 70 yeni projeyle ilçemizi daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha modern bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Yeni dönemde de aynı birlik ve beraberlikle, hizmetlerimizi en iyi şekilde sunmak için çalışacağız. Yahyalı'nın geleceği için birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inancım tam. Yeniden, bize verdikleri destek ve güvenden dolayı sizlere teşekkür ediyor, bu yeni dönemde birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Burada vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Öztürk, son olarak Yahyalı Belediyesi'ne geldi. Burada belediye personeli tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Öztürk, başkanlık makamına geçerek yeni dönemine başladı. - KAYSERİ