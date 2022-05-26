Başkan Palancıoğlu: "Kayserispor için tek yürek, tek nefes" - Son Dakika
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Başkan Palancıoğlu: "Kayserispor için tek yürek, tek nefes"

26.05.2022 15:26
Başkan Palancıoğlu: "Kayserispor için tek yürek, tek nefes"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da Türkiye Kupası finali için mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçı için bir açıklama yaparak takıma başarılar diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, İstanbul'da Türkiye Kupası finali için mücadele edecek olan Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçı için bir açıklama yaparak takıma başarılar diledi.

Türkiye Kupası yolunda son bir adım kaldığını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, " 'Tek yürek olalım, bu kupayı alalım.' sloganımız bu. Kayserispor'un Sivasspor ile yapacağı maça inşallah İstanbul'a destek veriyoruz. Seneler sonra güzel bir birliktelik içerisinde bu kupayı alarak Avrupa'ya Kayserispor'un gitmesini istiyoruz. Biz tüm belediyeler, kurumlar olarak Kayserispor'umuzun yanındayız. Berna Başkana, teknik ekibe ve Hikmet Başkana teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Tüm futbolcularımızı kucaklıyoruz. Bu şehre kupa yakışır. İnşallah galibiyeti alarak bu kupaya alırlar. Başarılar Kayserispor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Palancıoğlu: 'Kayserispor için tek yürek, tek nefes' - Son Dakika


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