Başkan Pehlivan Ramazan Bayramı\'nı kutladı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi. Pehlivan, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz Birlik ve beraberlik sofraları ile aşevimizden her gün 10 bin kişilik yemek çıkardık. Ramazan'ı geride bırakırken, bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gönülden gönüle ulaştığımız, kırgınlıkların sona erdiği, yaşlılarımız ve çocuklarımızın sevindiği, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" dedi.

Mübarek Ramazan ayı geride kalırken, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı. Ramazan Ayı'nın dolu dolu geçtiğini belirten Başkan Pehlivan, "Ramazan'ın manevi huzuru ve bereketini her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçemizde dolu dolu yaşatmaya gayret gösterdik. Şehit aileleri ve gazilerimizle, sağlık çalışanlarımızla, öğretmenlerimizle, üniversite öğrencilerimizle hemşehrilerimiz ve belediye ailemizle lokmamızı bölüştüğümüz iftar sofraları bizleri bir kat daha yakınlaştırdı. Aşevimizden her gün en iyi ustaların en kaliteli malzemelerle pişirdiği 10 bin kişilik yemeğimizi kapı kapı dolaşarak iftar sofralarına sıcak bir şekilde yetiştirdik. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizi asla yalnız bırakmadık" dedi.

"Büyük güçlü bir aileyiz"

Ramazan Bayramı'nı kutlayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Başkan Pehlivan, "Bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın ve bayram sabahına sağlıkla, umutla, birlik içinde ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek gün, sadece bir takvim yaprağının değişmesi değil; kırgınlıkların sona erdiği, kalplerin yumuşadığı, yüzlerin güldüğü özel bir buluşmadır. Bayramlar; büyüklerimizin ellerinden öptüğümüz, küçüklerimizin gözlerine sevgiyle baktığımız, dostlarla, komşularla, akrabalarla gönülden gönüle köprüler kurduğumuz zamanlardır. En önemlisi bayramlar, hatırlamaktır, kucaklaşmaktır, affetmektir. Yarınlara dair yeniden umutlanmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; her bir hemşehrimin bayram sofrasında sevgi, muhabbet ve huzur eksik olmasın. Zor zamanları dayanışmayla aştığımız gibi güzel günleri de yine birlikte karşılayacağız inşallah. Çünkü biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Bayramın; ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Hep birlikte nice bayramlara" ifadelerine yer verdi. - İZMİR