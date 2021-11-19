Başkan Tekin Bilecikliler buluşma gecesine katıldı - Son Dakika

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin İstanbul'da düzenlenen Bilecikliler buluşma gecesine katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin İstanbul Bilecikliler Derneğinin hazırlamış olduğu buluşma gecesi için İstanbul'a gitti. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve çok sayıda Bilecikli hemşerilerine bulunduğu programda katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Tekin, "Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen dernek yönetimine ve hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK