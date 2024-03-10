CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir'e yapılan yatırımlar açıklamasına tepki gösterdi

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İzmir Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "İzmir'e 21 yılda 449 milyar liralık yatırım yaptık" sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, "Merak ediyorum, bu rakama Halkapınar-Otogar Metro hattı için ayırdıkları 3.000 TL dahil mi?" diye sordu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İzmir Mitingi'nde, "İzmir'e 21 yılda 449 milyar liralık yatırım yaptık" sözlerine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Tugay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün İzmir mitinginde söyledikleri biz İzmirlilere bazı soruları sorma hakkı doğurdu diye düşünüyorum. Geçenlerde meydanlarda bize oy vermezseniz yatırımları alamazsınız diyordu, baktılar ki bu pek tutmadı, şimdi de İzmir'e 21 yılda 449 milyar liralık yatırım yaptıklarını söylüyor. Merak ediyorum, bu rakama Halkapınar-Otogar Metro hattı için ayırdıkları 3.000 TL bütçe dahil mi? Evet, tam 3.000 TL ayrıldı bu metro hattı için… İzmir, Türkiye'nin üçüncü büyük ekonomisi, sadece 2022 yılında 267 milyar lira vergi ödedi. Bunun karşılığında yine merkezi hükümet tarafından kenara itildi, itilmeye de devam ediyor. İzmir halkına bunu reva görenler şimdi çıkmışlar, hizmeti biz getireceğiz diyorlar. Buradan kendilerine soruyorum: Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi 10 yıllık bir proje, niye bitirmiyorsunuz? Halkapınar-Otogar Metro hattı 15 yıldan beri konuşuluyor, 3.000 TL bütçe ile mi bu projeyi bitireceksiniz? İzmir'de açılmış 1 metre bile metro yapmadan hangi hizmeti getireceğinizi söylüyorsunuz? İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Hükümet'in ortak projesi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm yatırımı üstlendi. Hükümet sadece demiryolu hattını tahsis etti ve sinyalizasyonu yaptı. Sosyal demokrat belediyecilik bundan önce de öz kaynaklarıyla şehrimiz için en iyisini yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. İzmir'i bir rant şehri olarak görenlere karşı halkçı belediyeciliğimizi bu dönem çok daha güçlü bir şekilde yapacağımızı hatırlatmak isterim."