Başkan Vahap Seçer, 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika
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Başkan Vahap Seçer, 19 Mayıs'ı Kutladı

Başkan Vahap Seçer, 19 Mayıs\'ı Kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Bu büyük bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, gençlerimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Bugün, ulusal birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli günlerden biridir' dedi.

17.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu büyük bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, gençlerimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Bugün, ulusal birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli günlerden biridir" dedi.

Başkan Vahap Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Şeçer, mesajında şunları kaydetti:

"Değerli gençler; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz.

Bu büyük bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, gençlerimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. Bugün, ulusal birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli günlerden biridir.

Yine 15-21 Mayıs Gençlik Haftası, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını, hayallerini gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmalarını desteklemek için ayrı bir anlam taşıyor. Gençlerimiz, ülkemizin geleceğinin teminatıdır ve onların yaratıcılığı, özverisi ve çalışkanlığı; daha güçlü, daha aydınlık bir yarın için bizi umutlandırmaktadır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Mersin'in değerli gençleriyle bir araya gelmek, onların dinamizmini, heyecanını ve enerjisini paylaşmak için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hafta boyunca çeşitli konserler, spor ve kültür etkinlikleri organize ettik. Tüm gençlerimizi bu etkinliklerimize davet ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olduğumuzu, onların başarıları için her türlü desteği vermeye hazır olduğumu bir kez daha vurgulamak isterim.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, Mersin'in ve ülkemizin her köşesinde yaşayan gençlerimize başarılar ve mutluluklar dilerim."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Başkan Vahap Seçer, 19 Mayıs'ı Kutladı - Son Dakika

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