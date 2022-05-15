Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı - Son Dakika
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Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı

15.05.2022 08:47
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla gençleri unutmadı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" dolayısıyla gençleri unutmadı.

Belediyeye bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Van YYÜ öğrencilerine yönelik Belediye Başkan Vekili Aydın'ın talimatları ile bir dizi etkinlik düzenlendi. Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde YYÜ Öğrenci Konseyi, toplu taşıma araçlarıyla önce İpek Park getirildi. Burada öğrenciler buz pateni pistinde doyasıya kayarak, Ters Ev de fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı. Ardından yemyeşil ortamı ve eşsiz güzellikleri barındıran Van Kalesi'nde öğrencilere yemek ve semaver çayı ikramında bulunuldu. Eğlencenin doruklara çıktığı gezide, öğrenciler tüm katılımcılarla birlikte yakan top, ip atlama, futbol, voleybol oynayarak halaylar çektiler. Daha sonra hep birlikte Hüsrev Paşa Camisi ve Horhor Çeşmesi'nin tarihine doğru yolculuğa çıkan öğrenciler, doğa gezisinin yanı sıra tarihi bilgilere de sahip oldular.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren Öğrenci Konseyi Başkanı Ferhat Demir, zorlu ve sıkıcı geçen ders maratonunun arasına böylesine bir etkinlik sundukları için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini bildirdi. - VAN

Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı
Başkan Vekili Aydın gençleri unutmadı

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Gençlik Haftası, gençlik, Aydın, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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