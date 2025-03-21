Başkan Zekiye Tekin\'e Personelden Anlamlı İftar Sürprizi

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat ettiği sırada personelinin iftar sürprizi ile karşılaştı.

Geçirdiği ameliyat sonrası bir süredir evinde istirahat eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e belediye personeli kendi hazırladıkları iftarlıklarla konuk olarak oruç açtı. Bu özel jesti karşısında büyük mutluluk yaşayan Başkan Tekin, "Belediye personelimiz hazırlık yapmışlar iftara geldiler. Ziyaretleri ve iftar hazırlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı iftar buluşması, belediye yönetimi ve personeli arasındaki güçlü dayanışmayı gözler önüne sererken, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna da güzel bir örnek oldu" dedi. - BİLECİK