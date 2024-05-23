Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Yerel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa'da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi. Göreve geldiği günden itibaren Manisa'da hayata geçirdiği projelere değinen Başkan Zeyrek, Büyükşehir Belediyesi'nin A takımını basına ve kamuoyuna tanıttı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarının katıldığı toplantıda Manisa'yı geleceğe taşıyacak üst yönetim kadrosunu tanıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in ekibinde Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcıları Oğuz Murat Pınar, Ulaş Aydın, Ali Kılıç, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Zeynep Çetinkaya, Finans Danışmanı olarak Ferhat Murat görev yapacak.

Projeler hakkında bilgiler verdi

Göreve geldiği günden itibaren hayata geçirdiği ilk 2 ton suyun 1 liradan vatandaşların kullanımına sunulması ve kartlı sayaç zorunluluğunun ortadan kaldırılması, toplu taşıma esnafına ücretsiz biniş başına verilen desteğin arttırılması, huzurevi sakinlerine verilen 1000 liralık desteğin 3 bin 504 liraya çıkarılması, hallerdeki esnafların otoparkta ücretsiz bekleme süresinin 2 saate yükseltilmesi, şehir dışına götürülen cenazelerden kilometre başına ücret alınma uygulamasının kaldırılması, memurlara verilen sosyal denge tazminatının tavan ücrete yükseltilmesi, sembolik bir ücretle Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerini kullanan Manisa Futbol Kulübü'nden tesislerin geri alınmasına kadar birçok noktaya değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, birçok konuya değinerek basın mensuplarını bilgilendirdi.

"Kalemleriniz artık özgür olacak"

Toplantıya katılan basın mensupları ile tek tek selamlaşan Başkan Zeyrek, basın mensupları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Halkımızın büyük teveccühü ile Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildik. Burada emeği geçen, bizlere destek olan veya olmayan, bütün basın mensubu arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Yerel seçim sürecinde çok güzel günlerimiz oldu, birlikteliğimiz oldu. Ama gördüğümüz birkaç tane aksaklık vardı. Benim gördüğüm aksaklık şuydu. Maalesef, siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma destek vermek adı altında, zaman içerisinde gördüğünüz yanlışları yazamamanız konusunda bazı direktifler verildiğini gördüm. Bundan sonra bunların asla ve asla olmayacağını söylemek istiyorum. Bundan sonraki süreçte ben yerel basında tüm arkadaşlarımla birlikte olacağım. Yerel basın benim için çok önemli. Sizin kalemleriniz artık özgür bırakılacak. Biz size bu destekleri vereceğiz ama bu desteğin karşılığında bizim yaptığımız bir yanlışı, size göre yanlış veya eksik gördüğünüz şeyleri destek alamama kaygısıyla yazamamazlık asla ve asla yapmayın. Doğru neyse doğruyu yansıtın, çünkü siz doğruyu yansıttığınız zaman çok değerli vatandaşlarım, bu haberleri sizden alıyorlar. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz 10 yıllık süreçte, Belediye Başkanının bir yoğurt yeme şekli vardı. Ama 31 Mart'tan itibaren bu son buldu. Ben size benim için olumlu haberler yapın diye bu desteği vermiyorum, yerel basını önemsediğim için bu desteği veriyorum. ve sizlerin var olması gerekiyor. Sizlerin varlığı bizleri kesinlikle ayakta ve dinç tutacaktır. Halkımız doğru haber kaynağına ulaşacaktır. Benim sizden istediğim tek şey, doğruluk ve dürüstlüktür. Öncelikle bunu belirtmek istedim" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız artık durakta beklemeyecek"

Konuşmasının devamında toplu ulaşıma yaptıkları destekten de bahseden Başkan Zeyrek, "Ulaşımdaki arkadaşlarımız kontak kapatma noktasına gelmişlerdi. Bunlara yaptığımız destekle toplu ulaşımdaki arkadaşlarımızda da bir nebze rahatlama sağladık. Önümüzdeki günlerde toplu ulaşımdaki araç sayılarını da iki katı oranında arttıracağız. Artık vatandaşlarımız durakta bekleme durumunda kalmayacaklar. Toplu ulaşım araçlarında hepinizin bildiği gibi bir önceki belediye başkanımızın boy boy fotoğrafları vardı. Bu bir diretmeydi. Bunların hepsini söktürdük. Yalnızca Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlarda Türk Bayrağı ve Atatürk'ün resmi olacak. Geri kalan toplu ulaşımdaki herkese de reklam alma özgürlüğü tanıdık, onların da ekonomisine bir nebze de olsa dokunmak istedik" dedi.

"Hal esnafının ücretsiz bekleme süresi 2 katına çıktı"

Hallerdeki ücretsiz bekleme süresini iki katına çıkardıklarını belirten Başkan Zeyrek, "Esnaflarımızın hallerimizde otopark bekleme süreleri bir saatle sınırlıydı. 1 saat kendilerine yetmiyordu. 1 saatin üzerinde işleri bitmeyen esnaflarımız, ekonomik olarak kendilerine yara açacak şekilde ücret ödüyorlardı. 1 saatlik bekleme süresini 2 saate çıkarttık. Artık esnafımız hallere gidip, 2 saat içerisinde mallarını yüklüyorlar ve bunun karşılığında bir bedel ödemiyorlar' dedi.

"Memurların SDS tazminatı tavan ücretten ödenecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki personellerin ekonomilerine destek olmak amacıyla sosyal denge sözleşmesini imzaladıklarını aktaran Başkan Zeyrek, "Bugün memurlarımızla ilgili bir toplu iş sözleşmesi yaptık. Memurlarımızın sosyal denge tazminatı kimilerinde yüzde 50, kimilerinde yüzde 70 oranında pay alabiliyorlardı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlarımıza yüzde 120 en üst, tavan seviyesinden sosyal denge tazminatı haklarını verdik. ve birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma da bir nebze de olsa ekonomik açıdan rahatlama sağladık" diye konuştu.

"Tesisler yine Manisalıların kullanımında olacak"

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan spor tesislerinin özel bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü tarafından komik bir rakama kiralandığını, bu kararın da iptal edildiğini dile getiren Başkan Zeyrek, "Özel bir şirket olan Manisa Futbol Kulübü, belediyenin tesislerini yaklaşık 7-8 yıldır çok komik, sembolik rakamlara kullanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin personelini, aracını kullanıyor. Mazotunu, basınını kullanıyordu. Ama bu kabul edilebilir bir şey değildi. Son meclisimizde aldığımız kararla da tesislerimizi, halkımıza tekrardan geri kazandırdık" dedi. Başkan Zeyrek, toplantının son bölümünde basın mensupları tarafından yöneltilen soruları yanıtlayarak, bilgilendirmede bulundu. - MANİSA