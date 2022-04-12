Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu - Son Dakika
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Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu

12.04.2022 09:20
Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi töreni sonrası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu.

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş ile Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi töreni sonrası, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Kapalı Pazar yerinde verilen iftar yemeğine Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş'de görev yapan işçiler ve aileleri katıldı. İftarda, Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel tarafından yemek ikramında bulunuldu. Başkanlar daha sonra işçiler ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşarak bir süre sohbet etti. CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi yöneticilerinin de katıldığı yemekte Ramazan ayının bereketi kurulan iftar sofrasında birlikte paylaşıldı. - AYDIN

Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu
Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu
Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu
Başkanlar çalışanlarıyla iftar yemeğinde buluştu

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Özlem Çerçioğlu, Kuşadası, Aydın, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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