Başpehlivanlar Şile'de er meydanına çıkıyor - Son Dakika
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Başpehlivanlar Şile'de er meydanına çıkıyor

18.08.2022 09:03
Başpehlivanlar Şile'de er meydanına çıkıyor

Başpehlivanlar Şile'de er meydanına çıkıyor Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, başpehlivanları bu yıl 15. kez er meydanında buluşturacak.

Başpehlivanlar Şile'de er meydanına çıkıyor

İSTANBUL - Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, başpehlivanları bu yıl 15. kez er meydanında buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başpehlivanlar altın kemer için ter dökecek.

Başpehlivanlar, bu yıl 15'incisi düzenlenen Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde buluşacak. Türkiye'nin farklı illerinden gelen pehlivanlar, Şile Etkinlik Alanı'nda bulunan güreş alanında er meydanına çıkacak. 60'ı başpehlivan olmak üzere bine yakın güreşçinin ter dökeceği festivalin tanıtım lansmanı Şile Feneri'nde gerçekleştirildi. Lansmana Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, başpehlivan İsmail Koç, Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek, Fatih Koyuncu, Mecit Yıldırım, Murat Boncuk ve 2021-2022 Yılı Geleneksel Tarihi Şile Güreşleri Ağası Seyfi Şahin katılım sağladı.

Altın kemer için ter dökecekler

2022 yılından itibaren üç kez üste üste turnuva 1.'si olan başpehlivana altın kemer verilecek. Altın kemer üzerinde bulunan Şile Feneri, Şile'nin kültürel ve tarihi mirasını anlatırken; kemer üzerine işlenen Şile Bezi Büyük Yıldız Motifi ise İstanbul'un ilk coğrafi işaretli ürünü olan Şile Bezini temsil edecek. Kırkpınar başpehlivanlarının gravürlerinin de yer aldığı altın kemer üzerinde hazırlanan haznelerde ise 300 gram altın alanı bulunuyor. Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri, 19 Ağustos Cuma günü başpehlivanları er meydanında buluştururken, tüm sporseverleri de bir araya getirecek.

"Güzel müsabakalar izleyeceğiz"

Lansmanda konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Büyük bir heyecanımız var. Arkadaşlarımız çok iyi hazırlandılar. Aslında tüm bunlar ata sporumuza verdiğimiz önemin bir göstergesi. Güzel müsabakalar izleyeceğiz. Başpehlivanlarımız bugünde bizi yalnız bırakmadılar. Geçen sene bir söz vermiştik. Şile Yağlı Güreşleri'ni 2022 yılından itibaren altın kemerle taçlandıracağımızı söylemiştik. Bu lansmanla altın kemerimizi de göstermiş olduk. 19 Ağustos Cuma günü start vereceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

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