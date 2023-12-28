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Batman'da binlerce kişi terörü lanetledi - Son Dakika
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Batman'da binlerce kişi terörü lanetledi

Batman'ın Sason ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı 'Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi.

Batman\'da binlerce kişi terörü lanetledi
28.12.2023 - 14:13,
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Batman'ın Sason ilçesinde binlerce kişinin katılımıyla terör örgütü PKK'ya karşı 'Şehitlere rahmet, Mehmetçiğe destek, teröre lanet' yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sonrasında konuşan, Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, CHP Genel Başkanı Özgül Özel'e, "Ne kadar devlet düşmanı örgüt varsa, selam göndermen ve onlarla işbirliği içerisinde olman devletin bölünmesini isteyenlerle hareket etmen ve terörü kınayan bildirgeye imza atmaman acaba birilerine diyet borcunuzdan mıdır" dedi.

Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılan binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak teröre lanet okudu.

Sason sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüşe, Belediye Başkanı M. Şafi Yavuz, MHP Sason İlçe Başkanı Fikret Şahin ve binlerce kişi katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla hükumet konağı önünde toplanan vatandaşlar, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak Cumhuriyet Meydanına kadar yürüyüş düzenledi. Terör örgütü PKK'nın kökünün kazınmasını isteyen binlerce Sasonlu, vatan savunmasında şehadete ulaşan kahramanlara rahmet diledi.

Yürüyüşün sonunda konuşan Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, terör örgütünün son saldırısında şehit olan 12 Mehmetçiğin kanı kurumadan misliyle öcünün alındığını söyledi. Çelik, "Bugün 'Şehitlerimize rahmet, Mehmetçiğe destek ve teröre lanet' yürüyüşü düzenledik. Şunu herkes iyi bilsin ki şu ana kadar şehitlerimizin kanı yerde kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacağından hiç kimsenin şüphesi ve tereddüttü olmasın. Çünkü bu dava hak ile batılın, haç ile hilalin mücadelesidir. Muhakkak ki hak galip gelecek, batıl da yok olacaktır. 40 yıldır teröristlerle, terör sevicilerle mücadele eden şanlı ordumuz ve aziz milletimiz, vatanın bekası için gözünü kırpmadan canını veren binlerce asker, polis, memur, sivil ve gazimiz vardır. Son günlerde içimize ateşler düştü yine. 12 yiğidi toprağa verdik ancak şanlı ordumuz şehitlerimizin kanı kurumadan operasyonlarına başladı ve teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

CHP'ye teröristlere sahip çıkma tepkisi

Konuşmasında CHP'yi eleştiren Çelik, "Bu süreçte asil milletimiz topyekun birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederken mecliste, sözde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olan CHP'nin genel başkanı, batının yeni maşası ve kuklası Özgür Özel, utanmadan terörist Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermiş. Yine bu teröristler için özgürlük naraları atan Özgür Özel, seçildiği gibi Kandil'in meclisteki kravatlı teröristlerini ziyaret edip ve teröristlerden aldığı destekle birkaç gün önce haddini aşarak Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'e parmak sallayarak had bildirme şuursuzluğuna kapılıp, 'aklını başına al yoksa biz getirmesini biliriz' deme garabetinde bulundu. Özgür Özel'e sormak istiyorum, ne kadar devlet düşmanı örgüt varsa, selam göndermen ve onlarla işbirliği içerisinde olman devletin bölünmesini isteyenlerle hareket etmen ve terörü kınayan bildirgeye imza atmaman acaba birilerine diyet borcunuzdan mıdır" diye konuştu.

"Bir askerimiz şehit olur, binlerce gencimiz asker olmak için sıraya girer"

Yürüyüşe katılan İdlib şehidi uzman Çavuş Naim Bozkurt'un babası Nazmi Bozkurt ise "Terör örgütü PKK hiç bir zaman emeline ulaşamayacaktır. Bir askerimiz şehit olur, binlerce gencimiz asker olmak için sıraya girer. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

Vatandaşlardan Bayram Çelik'de "Çok şükür bu gün milletimizin kenetlendiğine şahitlik ediyoruz. Terör örgütü PKK hiçbir zaman emeline ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı. - BATMAN

Kaynak: İHA
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