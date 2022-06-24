Batman Üniversitesi'nde mezuniyet töreni

BATMAN - Batman Üniversitesi'nde 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlayıp mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Batman Batı Raman Kampüsü'nde 3 gün boyunca öğrencilere mezuniyet töreni düzenlendi. Mezuniyet törenine Vali Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, rektör yardımcısı Rohat Cebe, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan rektör Demir, "Batman Üniversitesi olarak ciğer parelerimizi, mezunlarımızı, öğrencilerimizi, gözbebeklerimizi, ülkemizin geleceğini, anne ve babaların bize emanet etmiş oldukları taze fidanlarımızı, yavrularımızı bugün mezuniyet töreninde uğurlamanın, kendilerini mezun etme haklı gururunu yaşıyoruz. Üniversitemize geldiklerinde ilk yılarında öğrenecekleri çok şeyler vardı. Her biri bir birinden kaliteli alanında uzman akademisyenlerimiz, öğretim üyelerimiz tarafından çok nitelikli bir eğitime tabi tutuldular, mezun oldular, artık iş istihdama hazır hale geldiler. Kendilerine öz güvenli bireyler, tutuğunu koparan insanlar olarak ülkemizi, milletimizi en iyi şekilde temsil edip vatana, millete, devlete faydalı bireyler geldiler. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz ve tebrik ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Batman Valisi Ekrem Canalp, üniversiteyi birincilikle bitiren İslami İlimler Fakültesi öğrencisi Mihrican Erden'e plaket ve başarı belgesi verdi.

Okul birincisinin mezuniyet kütüğüne ismini çakması ve mezuniyet marşının okunmasının ardından keplerin atılmasıyla tören sona erdi.