Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim - Son Dakika
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Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim

07.07.2022 17:19
Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede tatlı üretimi yapan imalathaneler ve satışı yapılan işyerlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede tatlı üretimi yapan imalathaneler ve satışı yapılan işyerlerinde hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi, halk sağlığını korumak ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmaları amacıyla işyerlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi ilçede tatlı üretimi yapan işletmelerin imalathaneleri ve satış noktaları, titiz bir denetimden geçirdi. Bayram ziyaretlerinin sembolü olan tatlıların imalattan satışa kadar her aşamasını titizlikle denetleyen ekipler, fiyat tarifesi, hijyen koşulları, eldiven ve bone kullanımı, üretim malzemelerinin son kullanma tarihleri ve ürün gramajlarını kontrol etti. Yapılan kontrollerde vatandaşın sağlığını olumsuz etkileyecek ürünlerin satışına izin verilmezken, düzeltilmesi gereken kısımlar hakkında işletmecilere bilgiler verildi. Üretim standartlara uymayan bazı işletmelere cezai işlem uygulanırken, eksiklerin bir an önce giderilmesi ve hijyen koşullarının sağlanması içinde ihtar verildi.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biratlı, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Battalgazi'de bayram öncesinde tatlıcılara denetim - Son Dakika

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