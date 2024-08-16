Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı

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Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınırken yerine Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak Polis Başmüfettişi Barış Erkol atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte yaklaşık 2 yıldır Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Nihat Uzun Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı. Yerine Bayburt İl Emniyet Müdürü olarak Polis Başmüfettişi Barış Erkol atandı. - BAYBURT