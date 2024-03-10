Bayburt'ta Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bayburt\'ta Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Bayburt İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı' ile vatandaşlar zekat konusunda bilgilendirildi. Programa TDV Zekat Müdürü Selman Aktaş da katıldı.

10.03.2024 08:24  Güncelleme: 08:30
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Bayburt'ta zekat konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve zekat bilincinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Bayburt İl Müftülüğü tarafından 'Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Abdurrahman Şahin yaptı. Zekatın öneminden bahseden Şahin akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olan, kazanç sağlayıcı nitelikte mala sahip olan her Müslümanın zekat vermesi gerektiğini hatırlattı.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TDV Zekat Müdürü Selman Aktaş konuşmacı olarak katıldı.

Programa İl Müftü Yardımcısı Abdullah Aksoy, Aydıntepe İlçe Müftüsü Yakup Halil, Demirözü İlçe Müftüsü Adem Şeker, şube müdürleri Hasan Ayyıldız, Ömer Turan, imam hatip ve müezzin kayyımlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Zekat İl Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi - Son Dakika

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