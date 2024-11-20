Bayburt'ta Zeytin Denetimi Başlatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta Zeytin Denetimi Başlatıldı

Bayburt\'ta Zeytin Denetimi Başlatıldı

Bayburt'ta zeytin ve zeytinyağları denetimi yapıldı, olumsuzluk tespit edilmedi.

20.11.2024 11:48
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Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan zeytin ve zeytinyağları satışlarına yönelik denetimler kapsamında Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince market, bakkal, şarküteri gibi yerlerde denetim yapılarak, detaylı incelemeler gerçekleştirildi.

Türk Gıda Kodeksi Hijyen Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan denetimlerde, ürünlerin sahte zeytinyağı olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca etiketleme kurallarına uyulup uyulmadığı incelendi. Vatandaşların halk sağlığını korumak, güvenilir gıdaya erişimi sağlamak için yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Uyulması zorunlu kurallar hakkında ekipler işletme sahiplerine gerekli hatırlatmaları yaparak, kurallara uyan işletme sahiplerine teşekkür ettiler. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Zeytin Denetimi Başlatıldı - Son Dakika

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