Bayburtlular Aysel Yakupoğlu konseriyle unutulmaz bir gece yaşadılar
BAYBURT - Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde kapalı spor salonunda 'Kurtuluş Gecesi' gerçekleştirildi.
Sunuculuğunu Samet Erdaş'ın yaptığı oldukça yoğun ilgi gören gece, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Burada açılış konuşması yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bundan tam 106 yıl önce bu mukaddes vatan toprağı maalesef Ruslar ve Ermenilerin hain emellerinde esir olmuş ve belli bir süre esaret altında yaşamış bir memleketin çocuklarıyız. 106 yıl sonra bugün sizlerle birlikte bir bayram coşkusuyla kurtuluş günümüzü kutluyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.
Vali Mustafa Eldivan ise konuşmasında, "Kurtuluş günleri bir yandan ecdadımızın bizim için yaptıklarını hatırlatmaya vesile olurken diğer taraftan da sorumluluklarımızı bize yeniden hatırlatır. Bizlere düşen büyük bedeller ödenerek bizlere emanet edilen bu vatanı daha da ileriye taşımaktır. Bu önemli günde, bizlere şanlı bayrağımızın altında hür bir şekilde yaşama imkanı veren ve bu uğurda canlarını hiçe sayan şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Kurtuluş günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından 21 Şubat Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan Temsili Tablo oyunu sahnelendi. Oyun sonrası sahne sırası Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli yönetiminde belediye personelleri Mesut Çavdar, Kurban Çil, Murat Telli, Halim Şenkal, Süleyman Dündar, Celal Karabey Yücel, Taha Yasin Çilingir, Serdar Eslek, İbrahim Balcı, Eren Topçu, Orhan Kıraç ve Yunus Emre Canlar'dan oluşan Bayburt Belediyesi Konservatuarı Türk halk müziği korosuna geldi. Koro, Bayburt ve Türkiye'nin çeşitli yörelerinden seslendirdiği türkülerle dinleyenleri adeta mest ederek alkış topladı.
Performanslarının ardından koroya plaketlerini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya ve Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ takdim etti. Plaket takdiminin peşinden Bayburt Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Bayburt barlarının en güzel örneklerini izleyenler için sergiledi. Gecenin sonunda ise katılımcıların sabırsızlıkla beklediği ünlü sanatçı Aysel Yakupoğlu seslendirdiği birbirinden güzel duygusal ve hareketli parçalarla salonu adeta yerinden oynatarak, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Özellikle gençlerin parçalarına halaylarla hep bir ağızdan eşlik ettiği Yakupoğlu'na plaketini Başkan Pekmezci takdim etti.
Katılımcıların eğlenceye doyduğu geceye Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal, Merkez İlçe Başkanı Turan Çalışkan, Ülkü Ocakları Bayburt İl Başkanı Yunus Emre Zengin, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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