Bayraklı Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi\'nden Yılbaşı Sergisi

Bayraklı Belediyesi Kadın Girişimi Kooperatifi tarafından geçen hafta bir AVM'de açılan hediyelik eşya, takı-tasarım ve ev aksesuarlarının yer aldığı yeni yıl sergisi büyük ilgi gördü. Uygun fiyatlı birbirinden renkli ve güzel hediyelerin bulunduğu üretici stantlarının 31 Aralık akşamına kadar açık kalacağı belirtildi.

Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda hayata katılımlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesinin üretici stantlarından faydalanan kadınlar, yılbaşına özel sergi açtı. Bir AVM'de kurulan el emeği göz nuru takı-tasarım, ev aksesuarı ve hediyelik eşyaların yer aldığı stantlar, ziyaretçilerin de beğenisini kazandı. 31 Aralık akşamına kadar açık kalacak stantlarda; yılbaşı temalı eşyalar başta olmak üzere takı, çanta, sabun, tablo, keçe ve örgü gibi çeşitli ürünler ile ev aksesuarları uygun fiyatlara satın alınabiliyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı'da kadınların sosyal hayata, ekonomiye, topluma ve istihdama katılımlarını artırmak için çalışıyoruz. Kadının Emek Dünyası stantlarımız, bu yönüyle ilçemizde önemli bir göreve sahip. Üreten kadınlarımız yıl boyunca çalıştıkları el emeği göz nuru takı-tasarım, ev aksesuarı ve çeşitli hediyelik eşyaları satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. İlçemizdeki üreten, emekçi kadınlarımıza destek olmaya çalışıyoruz ve bu desteklerimiz her zaman sürecek. Bu kapsamda yılbaşı dolayısıyla açılan stantlarda hem üreten kadınlara destek olmak hem de sevdiklerine el emeği göz nuru hediyeler almak isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz" dedi. - İZMİR