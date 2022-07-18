Bayraklı'da 'Uluslararası Gençlik Festivali' Başladı - Son Dakika
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Bayraklı'da 'Uluslararası Gençlik Festivali' Başladı

18.07.2022 13:55
Bayraklı'da 'Uluslararası Gençlik Festivali' Başladı

Bayraklı Belediyesi’nin, 9 ülkeden 40 öğrencinin katılımıyla bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Gençlik Çalıştayı başladı. Dört gün sürecek çalıştayın ilk gününde, breakdance eğitimleri verildi, dansın tarihçesi anlatıldı. Oturumların son bölümünde, gıda ve enerji tüketiminde yapılan hatalar tartışıldı, beyin fırtınası yapıldı. Başkan Sandal “Bayraklı, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselecek” dedi.

Bayraklı Belediyesi'nin, 9 ülkeden 40 öğrencinin katılımıyla bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Gençlik Çalıştayı başladı. Dört gün sürecek çalıştayın ilk gününde, breakdance eğitimleri verildi, dansın tarihçesi anlatıldı. Oturumların son bölümünde, gıda ve enerji tüketiminde yapılan hatalar tartışıldı, beyin fırtınası yapıldı. Başkan Sandal "Bayraklı, çocukların ve gençlerin omuzlarında yükselecek" dedi.

İLK GÜNDE 2 OTURUM GERÇEKLEŞTİ

Bayraklı Belediyesi'nin, Avrupa Öğrencileri Derneği (AEGEE) ve Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) iş birliğiyle düzenlediği Uluslararası Gençlik Çalıştayı başladı. Organizasyonun ilk gününde Avrupalı gençler Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya gelerek düzenlenen atölyelere katıldı. Birinci oturumda break dans yapmayı ve dansın tarihsel sürecini öğrenen öğrenciler, ikinci oturumda ise 'Çevre Dostu Tüketim' konusunu tartıştı. Öğrenciler, sosyal tesisler ve kafelerde yiyecek atıklarının enerjiye dönüştürülmesi ile bu alanlarda enerji tasarrufu yapılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. Gaz salınımının azaltılarak çevre ve doğa dostu projelerin daha fazla desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

'ANIL PİYANCI' BAYRAKLI'YA GELİYOR

20 Temmuz'a kadar sürecek çalıştay kapsamında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Bayraklı'ya gelen öğrenciler; 'Kentleşme ve tarım, sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir tedarik zinciri, sosyal adalet ve nitelikli eğitim hakkı atölyeleri, döngüsel ve sivil ekonomi eğitimleri atölyeleri ile demokrasi forumu'na katılacak. 20 Temmuz'da Bayraklı Sahil'deki Anıl Piyancı Konseri ile sona erecek çalıştay programı ve detaylı bilgiye belediyenin sosyal medya hesapları, internet sitesi ve 477 20 00 telefon numarasından ulaşılabilecek.

GENÇLİK ŞÖLENİNE BEKLİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı'da, Avrupalı gençlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dinamizmiyle, gelişmiş vizyonuyla geleceğin Bayraklı'sı gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Biz de bu doğrultuda üzerimize düşeni yapacağız. Tüm gençlerimizi bu gençlik şölenine bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Anıl Piyancı, gençlik, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı'da 'Uluslararası Gençlik Festivali' Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayraklı'da 'Uluslararası Gençlik Festivali' Başladı - Son Dakika
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