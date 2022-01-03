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Bayraklı için tanıtım atağı - Son Dakika

Bayraklı için tanıtım atağı

03.01.2022 11:53
Bayraklı için tanıtım atağı

İzmir'in Bayraklı ilçesi için yerel ve ulusal alanda tanıtım çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, ilçenin tarihi geçmişi, ticari anlamda gelişimi ve hem çocuk hem de gençlik potansiyelini göz önünde bulundurarak yeni bir tanıtım projesi başlattı.

İzmir'in Bayraklı ilçesi için yerel ve ulusal alanda tanıtım çalışmalarına hız veren Bayraklı Belediyesi, ilçenin tarihi geçmişi, ticari anlamda gelişimi ve hem çocuk hem de gençlik potansiyelini göz önünde bulundurarak yeni bir tanıtım projesi başlattı. "İzmir'in Kalbi Bayraklı" temasıyla hazırlanan ve sıcak bir görselle desteklenen çalışmalar, vatandaşların da beğenisini kazandı.

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni tanıtım projesinde; ilçenin tarihsel konumu, İzmir'in yeni ticaret merkezi olması, Bayraklı nüfusundaki çocukların ve gençlerin sosyal yaşamı geliştirme potansiyeli ana tema olarak işlendi. "İzmir'in Kalbi Bayraklı" temasıyla kalp formunun yatay olarak kullanıldığı tanıtım görselinde, Bayraklı'nın "B" harfi ön plana çıkarıldı. İzmir'in parlayan yıldızı Bayraklı'yı simgelemek için ise kalbin içinde Türk bayrağında yer alan 'yıldız' kullanıldı. Yeni yılla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki tüm billboardlar ve tanıtım alanları bu tasarımlarla süslendi. Asılan görsellerde "Yeniden İzmir'in Kalbi Bayraklı, Dinamizmiyle İzmir'in Kalbi Bayraklı, Çocuklarıyla İzmir'in Kalbi Bayraklı, Gençleriyle İzmir'in Kalbi Bayraklı" sloganları kullanıldı. Başlatılan tanıtım çalışması vatandaşların da beğenisini kazandı.

"Ticari olarak da İzmir'in gelişmekte olan parlayan yıldızıyız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, "Bayraklı, tarihsel olarak İzmir'in ilk yerleşim yeri. Bugün İzmir'den söz ederken, başlangıç noktasını Smyrna; yani Bayraklı olarak alıyoruz. Dolayısıyla yeni tanıtım çalışmamızın, geçmişin merkezi olduğu gibi yeni kent merkezi haline de gelen Bayraklı'yı doğru vurguladığını düşünüyoruz. Ticari olarak da İzmir'in gelişmekte olan parlayan yıldızıyız. Çocuklarımızla, gençlerimizle sosyal yaşamın da önde gelen ilçelerinden biriyiz. Kalp aynı zamanda duygu, enerji, başlangıç ve yaşam demek. Bu potansiyelimizi yerel ve ulusal anlamda tanıtma, ilçemizi hak ettiği yere taşıma gayretindeyiz. Sıcak ve samimi bir görselle tanıtım çalışmalarımızı başlattık. Bayraklılıların da paylaşımlarıyla bu çalışmamıza destek olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Bayraklımızı daha güzel yerlere taşıyacağımıza eminim" dedi. - İZMİR

Bayraklı için tanıtım atağı
Bayraklı için tanıtım atağı

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gençlik, Çocuk, İzmir, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklı için tanıtım atağı - Son Dakika


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