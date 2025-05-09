Bayraktar, Don Olayını Değerlendirdi - Son Dakika
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Yerel

Bayraktar, Don Olayını Değerlendirdi

TZOB Başkanı Bayraktar, Bolu'daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelip don zararını inceledi.

09.05.2025 19:24
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TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Bolu'da ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi

BOLU - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu'da ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi ardından don olayından etkilenen kiraz bahçelerinde incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bolu'ya gelerek il ve ilçe ziraat odası başkanlarıyla bir araya geldi. Ardından, don olayından etkilenen Örencik köyündeki kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Bayraktar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşanan don olaylarının tarihin en büyük afetlerinden biri olduğunu ifade eden Bayraktar, "Türkiye'de hava sıcaklıkları eksi 15, hatta eksi 20 derecelere kadar düştü. Ben bu yaşıma kadar böyle büyük bir afet görmedim. Bu olay, tarihimizin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Şu an tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Ne yazık ki bu felaketi 65 ilimizde hissettik. Afetin boyutunu ve tarımsal üretime verdiği zararı değerlendirdiğimizde, bazı ürünlerde üretimin yetersiz kalacağı açıkça görülüyor. Bu ürünlerin başında fındık geliyor. Ayrıca bazı meyve ve sebzelerde de ciddi zararlar var. Bolu Merkez, Seben, Göynük ve Mudurnu ilçelerimizde bazı ürünlerde, özellikle meyve bahçelerinde ciddi zarar oluşmuş. Bu zarar oranları yer yer yüzde 100'e kadar ulaşıyor. Örneğin gezdiğimiz bu bahçede zarar oranı neredeyse yüzde 100. Yani Bolu ilimiz de bu don afetinden ciddi şekilde etkilenmiş durumda" dedi.

"Çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması gerekiyor"

Üreticilerin üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, "Çiftçilerimiz bu sene ürettikleri ürünlerden para kazanamayacak. Bu net görünüyor. Şimdi ve her çiftçimiz aşağı yukarı bankalara borçlu. Çok farklı bankalara borçlu. Yani çiftçimiz diyor ki, 'Bizim bahçede kalmamız lazım. Bu ürünlere daha fazla bakım yapmamız lazım.' Gerçekten bu zarar gören bahçeler daha fazla bakım istiyor. Daha fazla masraf istiyor. Başta gübre olmak üzere bu girdilere erişim olmazsa, bu bahçeleri toparlayamayız. Bazı yerlerde dallar yandı, gövdeler zarar gördü. Bu da önümüzdeki yıllarda meyve tutumu olmayacak anlamına geliyor" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, üreticilerin taleplerini Cumhurbaşkanı, Maliye ve Çalışma Bakanlarına ilettiğini vurgulayarak, borçların yapılandırılmasını beklediklerini söyledi.

"Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz"

Tarımda genç nüfusun giderek azaldığını ifade eden Bayraktar, "Gençlerimizi tarımda tutamıyoruz. Yani 18-32 yaş arası gençlerimiz tarımda yüzde 5'e kadar düştü. Bu ne demektir? Artık gençler göç ediyorlar. Asgari ücretle çalışıyorlar ama tarımda çalışmak istemiyorlar. Bunlara pozitif ayrımcılık yapalım. Gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini devlet tarafından ödesin. O 8-9 bin lira prim ödenirse, bu çiftçilerimizi sahada tutabiliriz dedik. Onu da not ettiler. İnşallah orada bir gelişme yaşarız" diye konuştu.

"Türkiye su fakiri olacak"

İklim değişikliğine de dikkat çeken Bayraktar, Türkiye'nin 2030 yılına kadar su fakiri ülke olacağını belirterek, "Akdeniz Havzası ve bu havzada bulunan ülkeler, Türkiye de başta olmak üzere su sıkıntısı çekecek, kuraklık yaşayacak. Şu an bin 300 metreküp olan su kullanma potansiyeli, bin metreküpün altına düşecek. Bu ne demektir? Bazı yerlerde su isteyen bitkilerden vazgeçeceğiz demektir. Mecburuz buna, çaremiz yok. Ama bununla ilgili tedbirlerin şimdiden alınması lazım. Suyu kaynağından çiftçiye ulaştırıncaya kadar yüzde 40'ını kaybediyoruz. Sistemlerimiz çok açık geliyor. Bir kısmı da rehabilite edilmemiş durumda. Sulama oranında yüzde 70'ler mertebesinde sulamaya açılamayan 2 milyon hektar arazimiz var. Vahşi sulama işi bitti. Çünkü suyun yüzde 77'sini biz kullanıyoruz. Ama bazı yerlerde halen vahşi sulama devam ediyor. Buna, bu tür bir ülkenin tahammül etmesi mümkün değildir. Tüm çiftçilerimiz muhakkak surette basınçlı sulama sistemlerine geçmek zorunda. Tarım Bakanlığı, havza bazlı destekleme modeliyle bir planlama geliştiriyor. Hangi havzada hangi ürüne destek verilecekse bunu açıklayacaklar. Bazı havzalarda bazı ürünlere bu nedenle destek verilmeyecek. Belki o ürünlerden vazgeçeceğiz. 2030 yılından sonra su kullanım miktarı çok düşeceği için, bunun tedbirlerini almamız için çok zaman kalmadı. Şimdiden almamız lazım. Alamazsak ne olur? Ülkenin gıda güvenliğini sağlayamaz" dedi.

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraktar, Don Olayını Değerlendirdi - Son Dakika

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