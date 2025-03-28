Bayram Mesajı: Kardeşlik ve Barış - Son Dakika
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Bayram Mesajı: Kardeşlik ve Barış

Bayram Mesajı: Kardeşlik ve Barış

Cengiz Şimşek, Ramazan Bayramı'nın önemine vurgu yaparak sevgi ve dayanışma çağrısı yaptı.

28.03.2025 12:27
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bir mesaj yayımlayarak İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gerek dini gerekse de milli bayramların toplumsal yaşamımızda önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "İslam alemi olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayının ardından bir bayrama daha kavuşmanın manevi hazzını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlık, dargınlık ve hüzün gibi olumsuz duyguların yerini sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel duyguların aldığı, neşe, mutluluk ve paylaşmanın hakim olduğu özel günlerdir. Bayramlar aynı zamanda milletimizin bir arada yaşama ve ortak bir gelecek etrafında kenetlenme isteğinin daha da güçlendiği günler olması bakımından da önemlidir" dedi.

Ramazan Bayramın anlamına uygun olarak kutlanmasına vurgu yapan Başkan Şimşek, "Müslümanlar için büyük anlamlar taşıyan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan bayramda, kırgınlık ve dargınlıklara son verilmeli, aile büyüklerini, yaşlıları, kimsesizleri ve hastaları ziyaret etmeli, gönüllerini almalıdır. Bayram neşesinin ve huzurunun toplumun tüm kesimlerine yayılması için gayret gösterilmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, sanayicilerimizin, tüm çalışanlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini, ayrıca Filistin başta olmak üzere farklı ülkelerde devam eden zulmün sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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