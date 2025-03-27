Bayram Öncesi Araç Bakımı Uyarısı - Son Dakika
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Bayram Öncesi Araç Bakımı Uyarısı

Bayram Öncesi Araç Bakımı Uyarısı

Uzmanlar, bayram yolculuğu öncesi araç bakımlarının önemine dikkat çekti. Güvenli seyahat için kontroller şart.

27.03.2025 10:58
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Bayram tatili öncesi yola çıkacak sürücülere araç bakımlarını ihmal etmemeleri uyarısında bulunan uzmanlar, yapılacak bakım ve kontrollerin araçların verimli kullanılabilmesi ve güvenli bir seyahat için önem taşıdığını vurguladı.

Ramazan Bayramı öncesi tatil planı yapanlar hazırlıklarına devam ediyor. Yola çıkacak sürücülere güvenli ve konforlu bir seyahat için uyarılarda bulunan araç servis uzmanı Mehmet Gür, motor ve sıvı bakımları ile lastik bakımlarının önemli olduğunu söyledi. Motor bakımında ise sıvı ve periyodik bakımların araçların verimli kullanılabilmesi için önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Gür, "Araç bakımı aracın uzun yola çıkmadan önce yapılan periyodik kontrolleri olarak biliniyor. Bu bakım aracın verimli çalışması için çok önemlidir. Aracın yağ bakımı, antifriz kontrolü, lastik kontrolleri ve fren balatası bakımları çok önemli. Uzun yola çıkmadan önce yine basit olarak görünen cam suyu kontrol edilmeli. Kazaların en büyük etkenlerinden birisi ise lastik bakımları. Kesinlikle lastik kontrollerimizi de sağlamamız gerekiyor" dedi.

"Araçlarımızın bakımlarını geciktirmeden yaptıralım"

Mehmet Gür, "Ortalama bir aracımızın bakımı 6 bin lira gibi bir fiyat çıkıyor. Bu ücretten kaçmak yerine hem yolda problem hem de can kaybıyla sonuçlanan kazaları minimum seviyeye indirmek için önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Yola çıkacak sürücülerimizin sadece araç bakımı değil, aracın trafik sigortası ve araç muayenesinin de kontrol edilmesi gerekiyor. Sürücülerimiz bir servise giderek 'biz yola çıkacağız kontrollerimizi yaptırmak istiyoruz' şeklinde iletir ise konforlu bir yolculuk için güzel bir başlangıç olabilir. Bayram tatilimizin zehir olmaması için bizim sürücülerimizden ricamız lütfen araçlarımızı hızlı kullanmayalım, emniyet kemerimizi takalım" diye konuştu.

Yola çıkacak sürücüler ise araç bakımlarını yaptırdıklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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