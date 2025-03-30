Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Şerbetler - Son Dakika
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Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Şerbetler

Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Şerbetler

Osmanlı'dan günümüze geleneksel şerbetler, Ramazan Bayramı'nda sağlık ve lezzet sunuyor.

30.03.2025 10:40
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Osmanlı döneminde saray mutfaklarının vazgeçilmezi olan şerbetler, Ramazan Bayramı'nda da sofraları süslüyor. Lezzetli tadının yanında birçok faydalı bitki, meyve ve baharattan yapılan geleneksel şerbetler, içeriğindeki vitamin ve antioksidanlar sayesinde şifa veriyor. Yaşar Üniversitesi Gastronomi Mutfağı Şefi Selin Güloğlu, demirhindi, ramazan ve hibiskus şerbetlerinin faydalarını anlattı.

Osmanlı döneminde özellikle saray sofralarında, iftar vakitlerinde ve bayramlarda sıkça tüketilen şerbetler, bugün de geleneksel bir lezzet olarak varlığını sürdürüyor. Doğal malzemelerle hazırlanan bu şifalı içecekler hem serinletici hem de sağlık açısından faydalı olmasıyla biliniyor. Bayramlarda misafirlere sunulan şerbetin, paylaşımın ve bereketin bir sembolü olarak kabul edildiğini söyleyen Yaşar Üniversitesi Gastronomi Mutfağı Şefi Selin Güloğlu, "Bayram sofralarında şerbet tüketmek geçmişten günümüze uzanan köklü bir geleneğin parçasıdır. Osmanlı döneminden beri bayramlarda misafirlere şerbet ikram edilmesi, misafirperverliğin ve paylaşımın en güzel göstergelerinden biridir. Bayramda tüketilen ağır yemeklerin ardından mideyi rahatlatıcı bir içecek alternatifi sunar. Şerbetlerde kullanılan baharatlar, meyveler ve bitkiler, bağışıklık sistemini destekleyen doğal bileşenler içerir. Tatlı bir içecek olmasının yanı sıra, insanların bir araya gelmesini, sohbet etmesini ve geleneklerini yaşatmasını sağlar. Bayram sofralarına Osmanlı mutfağının bu zarif ve şifalı içeceklerini eklemek hem lezzet hem de kültürel değer açısından büyük bir zenginlik sunmaktadır. Şerbetlerin hazırlanışında beyaz şeker yerine daha doğal tatlandırıcılar tercih edilebilir. Hurma konsantresi veya şeker otu gibi doğal alternatifler kullanılarak şerbetin besin değeri artırılabilir ve daha sağlıklı bir içecek elde edilebilir" dedi.

Bağışık sistemini güçlendiren şerbetler

Ayva ve demirhindi şerbetinin sindirimi destekleyip bağışıklık sistemini güçlendirdiğini aktaran Güloğlu, "Ayva, yüksek C vitamini içeriği sayesinde hastalıklara karşı koruma sağlarken, demirhindi ise karaciğeri destekleyici ve bağırsak sağlığını düzenleyici özellikleriyle bilinir. Tarçın ve karanfil, doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde vücut direncini artırır ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur" diye konuştu.

Ramazan ve hibiskus şerbetlerinin içeriği ve faydalarından bahseden Şef Güloğlu, şunları kaydetti:

"Vişne, karadut, kuru erik ve kuru üzüm gibi meyvelerle hazırlanan ramazan şerbeti, yüksek antioksidan içeriğiyle dikkat çekmektedir. Kuru erik bağırsak sağlığını desteklerken, kuru üzüm enerji verici etkisiyle bilinir. Tarçın ve karanfilin sağladığı doğal tat, bağışıklık sistemine katkıda bulunarak şerbeti daha faydalı hale getirir. Hibiskus ve reyhan ile hazırlanan şerbet ise kan basıncını düzenleyici ve böbrekleri temizleyici özellikleriyle bilinir. Hibiskus, toksinlerden arındırıcı bir içecek olarak öne çıkarken, reyhan sindirimi destekler ve mideyi rahatlatır. Osmanlı döneminde soğuk kış günlerinde bağışıklığı güçlendirmek için tüketilen bu şerbet, günümüzde de sağlık açısından büyük bir değer taşımaktadır." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayram Sofralarının Vazgeçilmezi Şerbetler - Son Dakika

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