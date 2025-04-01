Bayramda Trafik Kontrolü - Son Dakika
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Bayramda Trafik Kontrolü

Bayramda Trafik Kontrolü

Manisa Emniyet Müdürü Aktaş, Ramazan Bayramı'nda sürücülerle bayramlaştı ve trafik güvenliğini vurguladı.

01.04.2025 12:38
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Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ettiği trafik kontrol noktasında hem emniyet personelleriyle bir araya geldi hem de yolda olan sürücülerle bayramlaşarak şeker ikramında bulundu.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla İzmir-Manisa karayolu Sabuncubeli Trafik Kontrol Noktasını ziyaret etti. Bayram dolayısıyla nöbette olan emniyet personelleriyle bayramlaşan Emniyet Müdürü Aktaş, trafikte olan sürücülerle de bayramlaşmayı ihmal etmedi. Trafik noktasından geçen sürücülerle yakından ilgilenen Aktaş, bir yandan bayram şekeri ikram ederken bir yandan da sağlıklı bir yolculuk geçirmesi amacıyla sürücülere trafik kurallarına uymalarını tembihledi.

Emniyet Müdürü Aktaş, bayram dolayısıyla dönüş trafiğinin yoğun olduğunu bu yüzden sürücülerin hız kurallarına uymalarını, emniyet kemerlerini mutlaka takılı olması gerektiğini ve uzun yolculuklarda mola verilmesinin önemli olduğunu vurguladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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