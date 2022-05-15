Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı - Son Dakika
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Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı

15.05.2022 17:33
Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Yeniden Demokrasi Mümkün Mü?' konulu söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldı.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Yeniden Demokrasi Mümkün Mü?' konulu söyleşi ve imza günü etkinliğine katıldı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve protokol üyelerinin katıldığı söyleşiye, Özlem Gürses, Doç. Dr. Yunus Emre ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu konuşmacı olarak katıldı. Düzenlenen söyleşinin çok verimli geçtiğini kaydeden Başkan V. Subaşı, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede; "Bu güzel söyleşiye konuşmacı olarak katılan Özlem Gürses, Doç. Dr. Yunus Emre ve Dr. Öğretim Üyesi Kerem Kılıçdaroğlu ve söyleşiyi düzenleyen paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı
Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı
Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı

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Münir Karaloğlu, Kent Konseyi, Odunpazarı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye Başkan V. Subaşı Eskişehir'de söyleşi ve imza gününe katıldı - Son Dakika


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