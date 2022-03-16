Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

16.03.2022 08:31
Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve belediye ekiplerinin seferber olduğu kedi kurtarılamadı.

Hakkari'de bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve belediye ekiplerinin seferber olduğu kedi kurtarılamadı.

Hakkari'nin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nde esnafın maskotu haline gelen kedi, araç çarpması sonucu yaralandı. Yaralı haliyle başka bir aracın motor kısmına giren kedi, zabıta memuru ile vatandaşların yardımıyla kısa sürede çıkartıldı. Zabıta memuru tarafından kontrol noktasına alınan yaralı kedi, gelen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Klinikte gerekli müdahalesi yapılan kedi kurtarılamayarak telef oldu. - HAKKARİ

Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı
Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Hakkari, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı - Son Dakika


Son Dakika
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
03:39 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı açıkladı: Rus ordusunun yüzde 40'ı gücünü kaybetti
06:32 ABD Senatosu, Putin'e savaş suçu soruşturması açılmasını öngören tasarıyı onayladı
03:56 Bir darbe de AB'den: AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi
05:29 Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Rusya, liman kenti Odessa'yı bombaladı
06:53 16 Mart 2022 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Soğuk hava geri mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 08:38:57. #1.11#
SON DAKİKA: Belediye ekiplerinin sahip çıktığı kedi kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement