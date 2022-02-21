Üye Girişi
Belediyede hizmet içi eğitim - Son Dakika

Belediyede hizmet içi eğitim

21.02.2022 15:09
Belediyede hizmet içi eğitim

Kütahya Belediyesi, insan kaynağını daha verimli kullanmak adına hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi, insan kaynağını daha verimli kullanmak adına hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. Son olarak Türkiye Belediyeler Birliği'nde görevli Ahmet Arslan 'Taşınır mal yönetimi' konulu eğitimi verdi.

Her fırsatta personelinin daha verimli bir çalışma hayatı içinde olması adına sık sık hizmet içi eğitimler düzenleyen Kütahya Belediyesi son olarak 'Taşınır Mal Yönetimi' konusunda eğitim verdi.

Kendi alanında uzman kişilerden aldığı eğitimlerle hem kendi kişisel gelişimine katkı sunan hem de iş yerinde daha verimli bir çalışma performansı sunan personelimiz, her eğitime olduğu gibi bu eğitime de ilgi gösterdi. Türkiye Belediye Birliği görevlisi Ahmet Arslan'ın anlatımıyla eğitimlerini tamamlayan personel, bu ve buna benzer eğitimlerin önemine değinerek, bu imkanı sunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Belediyede hizmet içi eğitim

YORUMLAR
500
Belediyede hizmet içi eğitim Belediyede hizmet içi eğitim Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı Bitlis'te doğaseverler Nemrut Kalderası'nda kamp yaptı İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin'de halka seslendi Açıklaması

Kütahya Belediyesi, Ahmet Arslan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Belediyede hizmet içi eğitim - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Artan elektrik zamları sonrası vatandaş çileden çıkmıştı! Şimdi yeni düzenleme geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:15:35. #1.13#
SON DAKİKA: Belediyede hizmet içi eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement