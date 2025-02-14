Berat Kandili\'nde İkramlar

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Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, birçok camide gerçekleştirilen Berat Kandili programları sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

Berat Kandili'nin idrak edildiği dün gece, ülkenin her noktasında camilerde kandil programı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Berat Kandili'nin manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak ve paylaşmak amacıyla bir araya geldi. İstanbul'un sembol camileri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Eyüpsultan Camii ve Taksim Camii'nde akşam namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu. - İSTANBUL