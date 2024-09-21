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Bergama'da İşçi Protestoları Davası

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İzmir Bergama'da işten çıkarılan sendikalı işçiler, protestoları nedeniyle yargılanıyor.

21.09.2024 10:31
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(İZMİR) - İzmir'in Bergama ilçesinde sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarını protesto ederken gözaltına alınan işçiler hakkında açılan davanın ikinci duruşması Bergama 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Avukat İbrahim Arzuk, "İşçilerin hak arama ve sendikaya üye olma hakları yargılanıyor. Yargılanacak olanlar hak arayan işçiler değil, onların hak aramasını engelleyen makamlardır" dedi.

Agrobay Seracılık'ta 39 işçi sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmış ve hak arama mücadelesine başlamıştı. Agrobay önünde bir yıl önce 8 ve 15 Eylül 2023 tarihlerinde ise 22 kişi "Gösteri ve yürüyüşler kanununa muhalefet etmek" suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı. İşçilerin yanı sıra sendika temsilcilerine ve dayanışma için alanda bulunanlara karşı 2911 sayılı kanuna muhalefetten açılan ve ilki 26 Nisan tarihinde görülen dava ise hakimin reddi talebi nedeniyle ertelenmişti. Bergama 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada işçiler, sendika yöneticileri ile avukatları hazır bulunurken, Bergama Demokrasi Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu, Bergama Çevre Platformu ile siyasi parti temsilcileri destek verdi. Tarım İşçileri Sendikası Başkanı Umut Karagöz, şöyle konuştu:

"Bugün, yıllarca Agrobay işletmesinde çalışmış, hakları yenmiş işçi arkadaşlarımızın haklarının gasp edilmesine karşı başlattığımız direniş yargılandığını ifade ettik. İşçilerin hak ve özgürlükleri için sendikaya üye olma haklarının yargılandığını ifade ettik. Aynı zamanda sarı sendikalara karşı, patrona, bürokrasiye karşı sonuna kadar mücadele etme iradesiyle Tarım İşçileri Sendikasının yargılandığını ifade ettik. Sendikanın çağrısıyla Agrobay işçilerine destek çıkan dostlarımızın, tüm kamuoyunun, tüm emekçilerin savunma hakkının yargılandığını ifade ettik. Aslı geri durmayacağımızı, bu dava ve yargılamaların bizi vazgeçiremeyeceğini, bunun Agrobay'ı ve Agrobay gibi şirketleri, holdingleri kollamak olduğunu buradan ifade ediyoruz. Bu holdingçi yargıya karşı sonuna kadar işçilerin yanında olacağız."

"Yargılanacak olanlar hak arayan işçiler değil"

İşçilerin avukatlarından İbrahim Arzuk ise, "Bugün bu mücadelenin engellenmesi için yapılan gözaltılar sonucunda açılan davaya girdik. Anayasaya göre herkesin kamu güvenliğini ihlal etmeden toplantı, gösteri yürüyüşü yapma hakkı var. Yapılan gösterilerin amacı tazminatlarının ödenmesi. Bunlar bugüne kadar ödenmedi, üstüne böyle bir dava açıldı. Bizler işçileri yalnız bırakmamak için gönüllü olarak yanlarındayız. Yargılanacak olanlar hak arayan işçiler değil, onların hak aramasını engelleyen makamlardır" dedi.

Yargılanan işçilerden Filiz Çetinkaya, "Sendikaya üye olduk, iki gün sonra bizi işten çıkardılar. İki sene sigortamı ödemediler benim. Çok zor şartlar altında çalıştık. Lavaboya giderken bile izin aldık. Hakkımızı aradık, paramızı istedik, alnımızın terini elimizin emeğini istedik. 'Vereceğiz' dediler çıkarırken, ne tazminatımızı verdiler ne aylığımızı. Ancak 4, 5 ay sonra verdiler. Başka bir şey diyemeyeceğim. Allah'a havale ediyorum" dedi.

Bergama Çevre Platformu dönem sözcüsü Erol Engel ise, "Davada işçi arkadaşlarımızın ifade verirken, otomatik silahların bulunduğu duruşma salonunda, yargılamanın ne kadar objektif olacağını takdirlerinize sunuyorum. Kesinlikle silahların gölgesinde bir yargılama söz konusudur. Dolayısıyla işçilerin gösteri yürüyüşü hakları da bu anlamda yargılanıyor. Bu davanın derhal adli makamlarca geri çekilip iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Duruşma, 20 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

Bergama\'da İşçi Protestoları Davası
Kaynak: ANKA

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