Berlin 2025'e Havai Fişeklerle Girdi

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Berlin yeni yıla yine yoğun havai fişek gösterileriyle girdi. Gökyüzüne fırlatılan havai fişeklerin yoğunluğu gece yarısına doğru hızla artarken, saat 00.00'da bütün Berlin seması fırlatılan havai

fişeklerle aydınlandı.

2025'e girerken Almanya'nın başkenti yine büyük kutlamalara sahne oldu. Berlin, yeni yıl kutlamaları için kente gelen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Kentteki en büyük kutlama Berlin Brandenburg Kapısı önünde oldu. Berlin eyaletinin organize ettiği ve "Celebrate at the Gate" (Kapıda Kutlama) adı verilen büyük yılbaşı eğlencesine yaklaşık 65 bin kişi katıldı. Burada gece boyunca yerli ve yabancı pek çok sanatçı sahne aldı. Polis Brandenburg Kapısı önünde yoğun güvenlik önlemler aldı. Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik

bariyerleri oluşturuldu.

Şehrin diğer bölgelerinde de hemen hemen bütün eğlence mekanları doldu taştı. Yasaklı bölgeler hariç, Berlinliler sokaklara çıkarak yeni yılın gelişini, havai fişekler

Havai fişek yasaklı bölgeler

Başkentte, havai fişek atılmasının yasak olduğu "yasaklı bölgeler" de oluşturdu. Zira bu bölgelerde geçtiğimiz yıllarda çeşitli taşkınlıklar yaşanmış, acil servis ve kurtarma araçlarına, itfaiye araçlarına, ambulanslara havai fişeklerle saldırılar düzenlenmişti. Havai fişek yasaklı bölgelerde polis, bütün gece boyunca devriye arabalarıyla

kontrolü sağlamaya çalıştı.

Gece saat 00.00'ı gösterdiğinde, Berlin semaları atılan havai fişeklerle adeta aydınlandı. Akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri, gece saat 00.00 yaklaştıkça şiddetini artırdı. Saat 00.00'da ise yasaklı bölgeler hariç kentin hemen her yerinden fırlatılan havai fişeklerle gökyüzünde tam anlamıyla bir görsel şölen

oluştu. Pek çok kişi sokaklara çıkarak fırlattıkları havai fişeklerle, patlattıkları yılbaşı bombalarıyla, attıkları maytaplarla bu şölene ortak oldu.

Polis güvenlik önlemlerini artırdı

Özellikle, geçtiğimiz günlerde Magdeburg'da bir Noel pazarına düzenlenen saldırının ardından, Berlin polisi yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerini artırdı. Diğer bazı eyaletlerden yapılan takviye birliklerle beraber, yaklaşık 5000 polis, başkentin 2025 yılına daha güvenli girilebilmesi için görev başındaydı.

Yine şehrin itfaiye teşkilatı, havai fişek kaynaklı yangınlar, gibi yılbaşı akşamı yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı personel sayısını yılbaşı akşamı üçe katladı.

Meteoroloji fırtına uyarısı yaptı

Alman Meteoroloji Dairesi de (DWD), yılbaşı gecesi için başkentte fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle gece saat 02.00'den sonra Berlin ve Brandenburg'un yanı sıra tüm Almanya'nın orta ve kuzey

kesimleri için kuvvetli rüzgar ve hızı saatte 65 kilometreye varan fırtına uyarısında bulunuldu.

Yılbaşı gecesi Berlin'in büyük bir bölümünde sürpriz bir su kesintisi de yaşandı. Berlin Su İşleri İdaresi Berliner Wasserbetriebe'nin yaptığı duyuruya göre, su kesintilerine ana su şebekesindeki bir boru hattında meydana gelen büyük bir patlama neden oldu. Neyseki zamanındamüdahaleyle, Berlinlilerin bütün gece susuz kalmasının önüne geçildi. - BERLİN