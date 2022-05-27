Besni'de öğrencilere doktorluk anlatıldı - Son Dakika
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Besni'de öğrencilere doktorluk anlatıldı

27.05.2022 09:44
Besni'de öğrencilere doktorluk anlatıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Kariyer Günleri Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli öğrencilerle buluştu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, "Kariyer Günleri Gençlik Buluşmaları" çerçevesinde Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli öğrencilerle buluştu.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan Kariyer Günleri Projesi içerisinde Besni'de de Kariyer Günleri Gençlik Buluşmaları projesi hayata geçirildi.

Besni Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ali Helli, Osman İsot MTAL Konferans salonunda öğrencilere doktorluk mesleğini anlattı. Etkinliğe Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Şube Müdürü Ali Koca, okul müdürleri ile 11. ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Helli, üniversite hazırlık sürecinden bahsederken yaşadığı zorlukları öğrencilere anlatarak, motivasyonu düşürücü etkenlerden etkinlenmemelerini ve istedikleri mesleğe ulaşma konusunda çaba göstermeleri gerektiğini belirtti.

Toplantı sonunda tıp alanında öğrenim görmek isteyen öğrencilerden gelen soruları da cevaplandıran Helli, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'e davetleri için teşekkür etti.

Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise toplantı bitiminde Op. Dr. Ali Helli'ye davetlerine icabet ettiği için teşekkür ederek bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN

Besni'de öğrencilere doktorluk anlatıldı
Besni'de öğrencilere doktorluk anlatıldı

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Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Devlet Hastanesi, Adıyaman, gençlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Besni'de öğrencilere doktorluk anlatıldı - Son Dakika


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